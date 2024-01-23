Египтянина, которого выгнала 83-летняя бабушка, бросила любовница из-за SMS с третьей пенсионеркой

Египетского "мальчика-игрушку", оставившего с разбитым сердцем 83-летнюю британскую бабушку Айрис Джонс, бросила его новая любовница, поймавшая его на переписке с третьей пенсионеркой.

Об этом пишет Mirror.

Анджела Роджерс думала, что обрела настоящую любовь с Мохамедом Ибрагимом, попавшим в заголовки СМИ всего мира, когда он женился на Айрис. Но их отношения, которые начались через несколько недель после развода Мохаммеда с Айрис, быстро испортились, когда она обнаружила, что он переписывался с 69-летней вдовой.

Анджела Роджерс и Мохамед Ибрагим / Фото: Daily Mirror

61-летняя мама 11 детей призналась, что потратила 5000 фунтов стерлингов на их роман после того, как Мохамед, который был более чем на 22 года младше ее, ухаживал за ней с цветами, прежде чем у них случился "лучший секс в мире" .

Она сказала, что он приставал к ней с просьбой дать наличные, чтобы завершить развод с Айрис, и дважды делал предложение руки и сердца, не покупая кольцо.

Но Анджела выгнала его, когда обнаружила, что он переписывался с другой женщиной. Она говорит: "Он нахлебник, который явно имеет отношение к пожилым женщинам. Я не хочу, чтобы он нанес кому-то вред".

Разведенная Айрис ошеломила зрителей This Morning в 2021 году, поделившись яркими подробностями своей сексуальной жизни с Мохамедом. Пара поженилась в ноябре в 2020 году после знакомства через Facebook, но провела два года в разлуке, прежде чем он получил британскую визу.

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим / Фото: Фото из открытых источников

В июле в прошлом году Мохамед из Каира переехал из бунгало Айрис в Вестон-сьюпер-Мер, Сомерсет. Женщина его выгнала. В течение нескольких недель он ухаживал за Анджелой, которая подружилась с ним двумя годами ранее – также на Facebook – после прочтения его истории. Она говорит: "Я знала, что он был египетским игрушечным мальчиком. Я подумала, что 37-летний мужчина делает с 83-летней?".

Поняв, что они с Айрис расстались, Анджела связалась с Мохамедом и сказала, что надеется, что с ним все в порядке. Она рассказала: "Следующее, что он просит, — позвонить мне по видео. Я отправила ему свой номер и он позвонил мне из паба. Он сказал, что был в депрессии и одинок. Он сказал, что я красивая и спросил, можем ли мы встретиться. Я подумала, что поскольку мы разговаривали в Facebook в течение двух лет, он не был совершенно незнакомым человеком, я понимаю, что это сейчас кажется глупостью, поэтому я сказала ему, что у меня есть свободная комната, и он может прийти в гости. Я была одинока 14 лет. Это самая большая ошибка, которую я когда-либо совершала".

Анджела Роджерс / Фото: Daily Mirror

Они встретились лично, когда Мохамед проехал поездом 360 км из Сомерсета в дом Роджерс в Лидсе. Она говорит:

"Когда мы встретились, он взял меня на руки и кричал: "Моя королева, моя девочка, моя девочка". Я довольно застенчивый человек, станция была очень заполнена, и все смотрели. Затем он принес мне 24 белых розы и коробку винограда. Это было мило".

Вернувшись в свою квартиру, она приготовила спагетти болоньезе, и они посмотрели фильм, прежде чем она показала ему свободную комнату. Но это было не то место, где он остался. "Мне стыдно признаться, но по какой-то причине он оказался в моей постели", – признается она.

Мохамед Ибрагим / Фото: Daily Mirror

Мохамед вернулся домой на следующий день, но продолжал звонить. Покраснев, Анджела говорит: "Он говорил мне, что я хорошая, а потом сказал, что у нас был самый лучший секс, который он когда-то имел в своей жизни". После пяти недель визитов Мохамед опустился на одно колено и сделал предложение на пешеходном мосту в Лидсе.

Анджела рассказала: "У него не было кольца, но он все равно предложил мне выйти за него замуж. Я сказала "нет". Он выглядел расстроенным и спросил, почему. Я сказал, потому что мы не были вместе так долго. А еще он был еще женат на Айрис. Одурманенная Анджела через несколько месяцев переехала в квартиру Мохамеда, за что, по ее словам, заплатила 1800 фунтов за новую мебель.

Она добавила: "Казалось, он никогда не сунул руку в карман. Если бы у нас была рыба с жареным картофелем, я бы заплатила. Мы поехали на день в Скарборо, и я заплатила 37 фунтов за наш воскресный ужин. Он даже сигарет себе не купил. Я купила ему одежду, кроссовки, лосьон после бритья. Я оплатила ему проезд на автобусе и еду. Я не хотела ничего говорить. Я слишком мягкая для собственного блага".

Анджела Роджерс и Мохамед Ибрагим / Фото: Daily Mirror

Она сказала, что он также попросил у нее 800 фунтов, чтобы заплатить за развод с Айрис, но она отказалась. Когда в октябре он снова сделал предложение, Роджерс согласилась, хотя кольцо Мохамед так и не купил. Она сказала: "Он говорил мне, что любит меня. Он мог быть таким очаровательным. Он был очень убедительным – я верила каждому его слову. Когда мы выходили, он держал меня за руку. Мне нравилось, как он со мной обращался".

Тем временем, как утверждает женщина, Мохамед продолжал просить деньги, говоря, что вернет. По ее словам, в какой-то момент она дала ему 550 фунтов стерлингов после того, как он сказал ей, что его отец серьезно болен в Египте и ему нужно его посетить.

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Через несколько дней Мохамед позвонил поздним вечером. Она вспомнила разговор: "Он сказал, что это хорошие новости: позвонил врач, и его отец прекрасно поправился". Он вернулся раньше, чем ожидалось, и вернул 300 фунтов стерлингов.

Но в ноябре Анджела получила уведомление в Facebook от другой женщины после публикации фотографии ее с любимым.

"Там было написано что-то вроде: "Какого черта, почему ты на фотографии с Мохаммедом?". Я ответила: "Потому что мы вместе". Она сказала мне, что он писал ей. Она была 69-летней вдовой", – поделилась Роджерс.

Мохамед Ибрагим / Фото: Daily Mirror

Анджела сказала об этом Мохамеду, который, по ее словам, разозлился: "Он говорил: "Почему ты размещаешь мои фотографии на Facebook?". Он кричал, ругался. Я чувствовала себя расстроенной и убитой горем". В конце концов она сказала Мохамеду, что хочет, чтобы он ушел. Когда он продолжал звонить, она заблокировала его номер.

Анджела говорит: "Я попросила его сказать мне правду. Почему он женился на 83-летней женщине? Любил ли он ее, нужна ли ему виза? Он сунул пальцы в горло и издал рвотный звук. Он сказал, что пробыл в Великобритании с Айрис две недели, прежде чем узнал, что у нее вставные зубы. Он использовал ее так же, как использовал меня". После разрыва Анджела написала Айрис, которая, по ее словам, "очень милая".

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим / Фото: Фото из открытых источников

Анджела опасается, что Мохамед, который, по ее словам, сейчас работает сварщиком, использует женщин в Великобритании, поскольку он отчаянно хочет продлить свою визу, срок действия которой истекает в июне в этом году.

Она добавила: "Я была очень расстроена, но теперь собираюсь остаться сама. Я говорю это потому, что не хочу, чтобы еще какие-нибудь дамы попались на его ложь. Он сделает все, чтобы продлить визу. Я надеюсь и молюсь, чтобы его депортировали назад в Каир, чтобы он не смог обмануть ни одну пенсионерку".

Мохамед Ибрагим / Фото: Daily Mirror

Со своей стороны Мохамед отказался отвечать на обвинения. Он сказал, что снимал комнату, утверждая, что Анджела пыталась прославиться за счет его имени. В видео в социальных сетях он рассказал, что жил с ней в одном доме в Лидсе. В одном из роликов он сказал: "Я переехал на север после того, как простился с этой женщиной на несколько недель. Но я снова вернулся в свой район".

В другой публикации он призвал женщин, следящих за ним в социальных сетях, "оставить его в покое". Он сказал: "Некоторые идиотки, некоторые тролли хотят прославиться на моей спине. Это сообщение для всех женщин и девушек, которые следят за мной. Оставьте меня в покое".

Напомним, ранее Мохамед Ибрагим заявил, что Айрис Джонс обращалась с ним как с секс-рабом. Он ответил на упреки своей бывшей.

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