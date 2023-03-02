Ехала по тротуару: пешеходку посадили за решетку из-за убийства велосипедистки

В Великобритании 49-летнюю Ориол Грей признали виновной в непреднамеренном убийстве велосипедистки и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Об этом пишет BBC.

В городе Гантингдон Орлил Грей обругала 77-летнюю Селии Уорд, которая велосипедом ехала по тротуару. Она кричала велосипедистке, чтобы та "убиралась из пешеходной зоны".

Поэтому пожилая женщина случайно врезалась в автомобиль и погибла на месте происшествия. Пешеходка не остановилась и пошла в магазин.

Британская полиция на суде не утверждала, что тротуар является общим местом для передвижения пешеходов и велосипедистов. Однако при вынесении приговора судья Шон Энрайт сказал, что это была общая дорожка.

Подозреваемая болеет церебральным параличом и имеет недостатки зрения, однако судья решил отправить ее в тюрьму, обвинив в непреднамеренном убийстве. Адвокат осужденной обещает подать апелляцию.

Напомним, в городе Брэдфорд в Великобритании восемь школ отказались брать на обучение 12-летнего мальчика. В этом его мать обвиняет местных чиновников.

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