Труфена Мутони / © Guinness World Records

В Кении экологическая активистка Труфена Мутони установила новый мировой рекорд, непрерывно обнимая дерево в течение 72 часов.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Таким образом, 22-летняя активистка значительно превзошла предыдущее достижение — 50 часов 2 минуты 28 секунд, принадлежавшее Фредерику Боакье из Ганы.

Для Мутони это уже вторая попытка установить рекорд. В феврале в 2025 году она продержалась 48 часов, однако в этот раз смогла существенно улучшить результат.

По словам активистки, первая попытка была скорее символическим жестом. Вторая стала осознанным обязательством привлечь внимание к тому, что борьба с изменением климата требует не одноразовых акций, а постоянных и последовательных действий.

«Миру нужно больше, чем символизм. Нужны выносливость и доказательства того, что забота о планете – это долгая ответственность», – объяснила она.

Труфена Мутони / © Guinness World Records

Мутони, которая является также послом кампании «15 миллиардов деревьев», отметила, что во время первой подготовки допустила серьезные ошибки. В частности, она практиковала сухую голодовку и ограничивала потребление воды, что создавало риски для здоровья.

В ходе второй попытки активистка кардинально изменила подход: увеличила потребление воды, отказалась от чрезмерных физических нагрузок и сосредоточилась на спокойной, сбалансированной подготовке. По ее словам, физическую усталость она почти не испытывала, основной проблемой стала сонливость из-за нехватки сна накануне.

Как и по правилам марафонских рекордов Гиннеса, Мутони имела право на пятиминутный перерыв за каждый час активности, которым могла воспользоваться сразу или накопить для более длительного отдыха.

Труфена Мутони / © Guinness World Records

Активистка надеется, что ее рекорд поможет распространить идею, что забота об окружающей среде не нуждается в агрессии или страхе, а основывается на выносливости, уважении к природе и собственному телу.

