Экоактивистка три дня подряд обнимала дерево, чтобы передать мощное послание — фото
Кенийка обнимала дерево в течение 72 часов.
В Кении экологическая активистка Труфена Мутони установила новый мировой рекорд, непрерывно обнимая дерево в течение 72 часов.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Таким образом, 22-летняя активистка значительно превзошла предыдущее достижение — 50 часов 2 минуты 28 секунд, принадлежавшее Фредерику Боакье из Ганы.
Для Мутони это уже вторая попытка установить рекорд. В феврале в 2025 году она продержалась 48 часов, однако в этот раз смогла существенно улучшить результат.
По словам активистки, первая попытка была скорее символическим жестом. Вторая стала осознанным обязательством привлечь внимание к тому, что борьба с изменением климата требует не одноразовых акций, а постоянных и последовательных действий.
«Миру нужно больше, чем символизм. Нужны выносливость и доказательства того, что забота о планете – это долгая ответственность», – объяснила она.
Мутони, которая является также послом кампании «15 миллиардов деревьев», отметила, что во время первой подготовки допустила серьезные ошибки. В частности, она практиковала сухую голодовку и ограничивала потребление воды, что создавало риски для здоровья.
В ходе второй попытки активистка кардинально изменила подход: увеличила потребление воды, отказалась от чрезмерных физических нагрузок и сосредоточилась на спокойной, сбалансированной подготовке. По ее словам, физическую усталость она почти не испытывала, основной проблемой стала сонливость из-за нехватки сна накануне.
Как и по правилам марафонских рекордов Гиннеса, Мутони имела право на пятиминутный перерыв за каждый час активности, которым могла воспользоваться сразу или накопить для более длительного отдыха.
Активистка надеется, что ее рекорд поможет распространить идею, что забота об окружающей среде не нуждается в агрессии или страхе, а основывается на выносливости, уважении к природе и собственному телу.
