Биде считают экологической альтернативой туалетной бумаге / © Фото из открытых источников

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Туалетная бумага вряд ли исчезнет из ванных комнат в ближайшее время, но в некоторых странах ее уже давно дополняют или частично заменяют водными системами для подмывания. Один из самых известных примеров — Япония, где электронные сиденья для унитазов умеют подавать теплую воду, регулировать направление струи и сушить вымытую зону воздухом. Они не только обеспечивают комфорт, но и могут помочь снизить расход туалетной бумаги.

О популярности японских туалетов с функцией биде и их влиянии на повседневные привычки пишет Daily Galaxy.

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Как японские туалеты изменили привычки людей

Компания TOTO выпустила первую модель Washlet — электронного сиденья с функцией подмывания — в 1980 году. Сначала новинка казалась необычной, однако впоследствии водная очистка стала популярной в жилых домах, отелях, аэропортах и на железнодорожных станциях.

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По данным опроса Кабинета министров Японии, опубликованным Nippon.com, в 1992 году такие устройства были лишь в 14,2% домохозяйств. В марте 2018-го показатель среди домохозяйств из двух и более человек достиг 80,2%.

Популярность технологии продолжает расти и за пределами Японии. Как сообщает производитель TOTO, в ноябре 2025 года общее количество проданных в мире сидений Washlet превысило 70 миллионов. Это показатель продаж продукции компании, а не количества японских домов с такими туалетами.

© ТСН

Отказываются ли японцы от туалетной бумаги

Опрос Японской ассоциации санитарного оборудования, проведенный в сентябре и октябре 2025 года среди 4700 человек, имеющих дома сиденья с подмыванием теплой водой, показал: 53% пользуются функцией заднего подмывания почти каждый раз, а 21% не используют ее вообще. Остальные прибегают к ней чаще или реже в зависимости от ситуации.

Результаты свидетельствуют, что даже в стране, где подобная технология давно стала привычной, не все пользуются ею постоянно. В то же время водная очистка влияет на количество бумаги, необходимой после посещения туалета.

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По результатам того же опроса, люди, которые пользовались струей воды после посещения туалета, вытирались бумагой в среднем 2,1 раза. Среди тех, кто не использовал эту функцию, средний показатель составил 3,4 раза.

Итак, японский опыт показывает не полное исчезновение туалетной бумаги, а сокращение ее использования. Часть людей продолжает пользоваться бумагой даже после подмывания, например, для окончательного высушивания кожи.

Сколько ресурсов тратят на туалетную бумагу

Производство туалетной бумаги требует древесины, воды и электроэнергии. В одной из часто цитируемых оценок, которую приводит Scientific American, на изготовление одного рулона может уходить примерно 140 литров воды, 1,3 кВтч электроэнергии и около 680 граммов древесины. Это ориентировочные характеристики, которые могут различаться в зависимости от технологии производства и самого продукта.

Экологические последствия связаны не только с водой и энергией, но и с происхождением целлюлозы. Совет по защите природных ресурсов США — NRDC — в отчете о производстве бумажных гигиенических изделий обращает внимание на влияние заготовки древесины на бореальные леса Канады. Особого внимания, по оценке организации, требует продукция из первичного древесного волокна, в то время как переработанное сырье может уменьшать нагрузку на леса.

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В новом отчете NRDC объясняют, что производство туалетной бумаги, полотенец и салфеток может вредить природе, особенно если для этого вырубают леса. Меньше вреда окружающей среде наносят изделия из переработанной бумаги или бамбука, выращенного без чрезмерного истощения природных ресурсов.

Действительно ли биде всегда экологичнее

Водные сиденья помогают уменьшить использование одноразовой бумаги, однако для полноценной оценки их влияния на окружающую среду следует учитывать и другие факторы. Электронным моделям требуется электроэнергия для подогрева воды и сиденья, а их производство требует материалов, электронных компонентов и ресурсов для доставки.

Анализ жизненного цикла многофункционального туалета со встроенной функцией подмывания, опубликованный в журнале Energies в 2021 году, показал, что экологический результат зависит от конструкции устройства и сценария использования. Среди заметных факторов воздействия на окружающую среду ученые назвали потребление электроэнергии во время эксплуатации. Результаты исследования показывают, почему недостаточно сравнить только количество использованной бумаги и воды.

Так что экологическое преимущество зависит от конкретной системы и привычек человека. Простое механическое биде, электронное подогреваемое сиденье и комплексный туалет с сушкой имеют разные потребности в ресурсах. А если человек не готов переходить на водную очистку, уменьшить влияние на окружающую среду можно и благодаря выбору туалетной бумаги из переработанного сырья.

Японский опыт показывает, что новая технология не обязательно полностью вытесняет старую. Она может изменить повседневную привычку, уменьшить потребление одноразовых материалов и предложить другой уровень комфорта — без обещания, что туалетная бумага исчезнет навсегда.

Напомним, при выборе туалетной бумаги многие ориентируются на количество слоев, плотность и мягкость. Но дорогая и плотная бумага — не всегда лучше.

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