Экономист почти 20 лет назад отказался от денег и цивилизации: как он живет (фото)

Ирландский писатель Марк Бойл почти 20 лет назад решил полностью отказаться от наличных денег после разговора, который изменил жизнь, и теперь живет без воды, электричества и Интернета.

Об этом пишет Mirror.

45-летний выпускник факультета бизнеса и экономики сначала намеревался работать с 9 утра до 17 часов, но разговор с другом в 2007 году все изменил. Обсудив некоторые из самых актуальных проблем мира, Марк пришел к выводу, что в основе всех подобных зол лежат деньги, и потому решил избегать их вообще.

Марк, родом из Баллишаннона, графство Донегал, Ирландия, решил сделать первый шаг к безналичному существованию, продав свой дом и переехав в старый вагончик. Несмотря на то, что он был полон решимости внести изменения, кардинальное изменение далось непросто, и Марк сначала скучал по комфорту, к которому привык, в частности по кофе.

Однако Марк не отказался от своей миссии, и как он освоился со своим новым распорядком жизни, дела постепенно становились легче, как сообщает Galway Beo. В 2010 году Марк поделился своим опытом: "Но через несколько месяцев все стало очень легко, я выполнил все свои повседневные задачи. По иронии судьбы, я нашел последние два года наиболее насыщенными в своей жизни".

Затем в 2017-м Мак пошел еще дальше со своим новым образом жизни – переехал в старый деревянный дом в отдаленном районе графства Голвей, вдали от современных удобств, таких как электричество, проточная вода и Интернет. Хотя некоторые описывают альтернативный образ жизни Марка как "простой", он не считает это абсолютно точным.

Марк, которого часто называют "безденежником", часто пишет о своем опыте для The Guardian, подробно излагая свои взгляды на "свободную экономику", а также на более практичные аспекты жизни, которую он прожил, ища пищу и ловя рыбу, а не ходя на шоппинг. Автор, опубликовавший в 2010 году книгу The Moneyless Man: A Year of Freeconomic Living, сказал: "Моя предыдущая жизнь в городе была достаточно простой, но состояла из тысяч сложных вещей, таких как: смартфоны, розетки и пластиковые предметы. Теперь я создаю достаточно громоздкую жизнь, где я должен делать все".

Хотя Марк хорошо осознает, что его образ жизни может не всем понравиться, он надеется, что его история вдохновит других думать о том, чтобы меньше зависеть от денег: "Я не романтизирую ни прошлое, ни будущее. Я знаю, какой образ жизни приносит мне больше покоя и удовольствия".

В интервью с репортером Сереной Реннер Марк, отдавший 90 процентов своего имущества, начав свой новый путь, размышлял о качествах, необходимых для "безденежной жизни". Он поделился: "Жить без денег гораздо легче, чем быть ученым-ракетчиком или нейрохирургом в городе. Даже переходить дорогу в городе требует навигации. Если вы подумаете обо всех сложностях, которые делают город функционирующим, это требует массы ресурсов и разных людей с разными навыками. Но здесь вы идете по дорожке, а на обочине дороги есть несколько ягод, и вы их собираете. А на том участке есть несколько черемшей, откуда вы всегда их достаете, и вы их собираете. Это не так уж сложно".

