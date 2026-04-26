Экономия 20 тысяч гривен в месяц: украинка рассказала, какие расходы убрала

Украинская блоггерша Катя рассказала, как ей удается ежемесячно откладывать около 20 тысяч гривен. По ее словам, секрет не в сложных финансовых схемах, а в отказе от мелких ежедневных расходов, незаметно забирающих значительную часть бюджета.

О своем подходе к сбережениям девушка рассказала в Instagram.

Катя отметила, что прежде всего не тратит деньги на кофе во время прогулок. По ее словам, он просто не любит кофе, поэтому обычно выбирает обычную воду. Такая привычка помогает избегать регулярных небольших затрат, которые за месяц могут составить ощутимую сумму.

Еще один способ экономии – отказ от такси. Блогерка пользуется общественным транспортом и шутит, что поездки на автобусе не только дешевле, но и иногда приносят "смешные истории с бабушками".

Кроме того, девушка почти не тратится на салоны красоты и косметологи. Базовые процедуры она делает самостоятельно дома, что позволяет существенно сократить ежемесячные расходы.

По словам Кати, именно такие простые бытовые привычки помогают ей стабильно накапливать деньги без ощутимого дискомфорта.

