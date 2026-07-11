Экономные супруги, делившие один обед на двоих, оставили $735 тысяч на спасение детей — фото

Реклама

Бездетные супруги из Шанхая, Китай, которые всю жизнь жили чрезвычайно скромно, после своей смерти оставили огромное наследие для благотворительности.

Как передает SCMP, супруги пожертвовали пять миллионов юаней (около 735 тысяч долларов США), благодаря чему помощь получили 455 детей с врожденными пороками сердца.

О благородном поступке супругов стало известно во время благотворительной выставки, состоявшейся в конце прошлого месяца в Шанхае.

Реклама

Ду Иньжун умер в 2018 году в возрасте 81 года, а его жена Лу Суин ушла из жизни в прошлом году в 92-летнем возрасте. При жизни мужчина работал преподавателем, а жена – врачом. После ухода на пенсию они продолжали жить в Шанхае, ведя очень экономный образ жизни.

В начале 2018 года Ду Иньжун увидел возле Шанхайской кардиоторакальной больницы «Йода» плакат с призывом помочь детям, родившимся с пороками сердца.

Не колеблясь, супруги пожертвовали 500 тысяч юаней (73 тысячи долларов), которых хватило на лечение десяти маленьких пациентов.

Ду Иньжун и Лу Суин / Фото: The Paper

Вскоре они приняли еще более неожиданное решение передать на благотворительность еще 4,5 миллиона юаней (661 455 долларов США). Сотрудница больницы, которая координировала благотворительный проект, после посещения их дома даже пыталась отказать пожилых людей от такого шага. Увидев их жилье, она описала его как «старое и заброшенное» и посоветовала оставить хотя бы часть сбережений для собственных нужд.

Реклама

«У нас обоих осталось немного времени. Мы получаем пенсии и еще есть некоторые сбережения. Нам не нужно много денег», — сказал Ду сотруднице, настаивая на том, чтобы пожертвовать.

Дом Ду Иньжун и Лу Суин / Фото: The Paper

Поскольку собственных детей у супругов не было, они официально договорились, что после их смерти законным опекуном их наследия станет Шанхайский фонд китайцев за границей.

Уже через несколько недель после оформления пожертвования Ду Иньжун умер в результате онкологического заболевания. Его жена Лу Суин прожила еще несколько лет, находясь в больнице, и скончалась в августе в 2025 году.

В квартире супругов стояла старая мебель, а среди личных вещей нашли очки со сломанной оправой, которую они починили с помощью обычного пластыря.

Реклама

Также в доме обнаружили десятки тетрадей с подробными записями о ежедневных расходах.

Записи расходов Ду Иньжун и Лу Суин / Фото: The Paper

По словам работников фонда, Ду Иньжун рассказывал, что часто покупал в общественной столовой один ланч-бокс за 17 юаней (примерно 2,5 доллара США), после чего делил его пополам, чтобы пообедать вместе с супругой.

Несмотря на чрезвычайную бережливость, пожилые супруги обладали богатым внутренним миром. В квартире обнаружили многочисленные конспекты прочитанных книг, вырезки из газет, старинный проигрыватель, скрипку и ракетки для бадминтона.

Кроме того, Ду Иньжун активно интересовался фондовым рынком. В тех же тетрадях, где он записывал семейные расходы, мужчина также фиксировал изменения биржевых котировок и собственные наблюдения как опытный инвестор.

Реклама

Впрочем, помощь детям с недостатками сердца не была их единственной благотворительной инициативой.

После разрушительного землетрясения в 2010 году в автономном округе Юшу в провинции Цинхай супруги пожертвовали 10 тысяч юаней в помощь пострадавшим.

Еще 10 тысяч юаней они передали на благотворительный проект «Водяной колодец для матерей», обеспечивающий жителей северо-западного Китая доступ к чистой воде.

В 2013 году после землетрясения в городе Яань провинции Сычуань супруги пожертвовали еще 80 тысяч юаней пострадавшему региону, а также выделили 20 тысяч юаней в поддержку образования местных школьников.

Реклама

В апреле в этом году Шанхайский фонд китайцев за границей выполнил последнюю волю супругов и организовал их захоронения в море.

«Смерть – это не конец; конец – это забвение. Возможно, их имена не войдут в историю, но 455 детей, которым они помогли, всегда будут помнить эту пару дедушки и бабушки и их дорогую любовь», — отметили представители фонда во время благотворительной выставки.

История Ду Иньжуна и Лу Суин быстро распространилась по китайским социальным сетям, где пользователи массово выражали восхищение их поступком.

"Их души сияют", - написал один из пользователей.

Реклама

"Они такие бескорыстные, замечательные люди. Я чтим этих двух пожилых людей", — добавил другой.

Напомним, Monatik, Мишель Андраде и Latexfauna снялись в благотворительной кампании коллекции украшений Atlas Festival и Guzema Foundation.

Новости партнеров