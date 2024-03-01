Экс-босс мафии рассказал о худшем моменте своей преступной жизни: "Единственный живой и свободный"

Будучи бывшим боссом мафии, Майкл Францезе, вероятно, имеет в своем шкафу множество скелетов, но есть один особенно угрюмый опыт, который действительно не дает ему уснуть по ночам.

Об этом он рассказал Lad Bible.

72-летний бывший бандит был уважаемым лейтенантом пресловутого преступного клана Коломбо, который отвернулся от мрачного преступного мира Нью-Йорка и каким-то образом выжил, чтобы рассказать эту историю.

Прозванный "Принцем мафии", он бросил подготовительный медицинский курс в Университете Гофстра, чтобы перенять власть у своего отца Сонни Францезе после того, как в 1967 году был приговорен к 50 годам заключения за ограбление банка.

Описывая своего отца как "Джона Готти в свое время", Францезе объяснил, что тюремное заключение босса мафии спровоцировало цепь событий, в результате которых он стал полностью посвящен в мафию, чтобы занять свое место в посвящении, подобно Сопрано.

Майкл Францезе / Фото: Getty Images

Он был официально провозглашен на Хэллоуин в 1975 году после "20 лет ожидания", но признал, что смог обойти очередь раньше многих других членов банды "из уважения к своему отцу".

И это было так же драматично, как и в кино: бывший бандит дал клятву на крови и заявил, что будет следовать кодексу чести и поведения, известному как омерта, вместе со своими пятью лучшими друзьями.

Джимми Анджелино, Джозеф Пераино-младший, Сальваторе Мичиотта, Вито Гуццо-старший и Джон Минерва также присягнули в ту ночь на верность банде Коломбо, которая была одной из пяти семей Нью-Йорка, контролировавших организованную преступность в американском городе.

Но в течение следующих двадцати лет Францезе потерял каждого из своих друзей.

Майкл Францезе / Фото: Getty Images

Гангстер, родившийся в Бруклине, заработал миллионы долларов, обманывая федеральное правительство по налогам на бензин. Он вошел в список "Пятидесяти самых влиятельных и богатых боссов мафии" по версии журнала Fortune, а журнал Vanity Fair заявил, что он "один из самых высоких мафиози со времен Аль Капоне".

Францезе, конечно, удалось занять место своего отца, но эти рейтинги его не очень впечатляют.

В интервью Metro он сказал: "Что грустно, так это то, что 48 из этих мужчин мертвы, а номер 49 все еще находится в тюрьме. Я единственный, кто жив и свободен из этого списка".

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После второго длительного тюремного заключения Францезе решил выйти из мафии. Он сбежал из Нью-Йорка вместе со своей семьей, что, очевидно, было достаточно рискованным для человека его уровня. Но это сработало, и бесстрашный бывший капитан мафии стал единственным главой великого преступного клана, который мог уйти без защиты полиции и выжить.

Хотя он оставил эту жизнь позади, к сожалению, ему не удалось так легко избавиться от своих воспоминаний.

Обсуждая переживания, которые до сих пор преследуют его через 25 лет, Францезе сказал: "Я думаю, что мрачным моментом было видеть, как убивают друзей, особенно тех, кого я считал неоправданным. И вы знаете, к сожалению, это произошло со многими ребятами вокруг меня. И это мрачные моменты. Я все время говорю людям, что убийство — это ужасная вещь, и видеть, как это происходит, или знать, что это произошло с кем-то, кто вам действительно неравнодушен, это трудно по крайней мере для меня. Один из настоящих ужасов этой жизни — это то, что ты совершаешь ошибку или попадаешь в беду, твой лучший друг заводит тебя в комнату, и ты больше не выходишь из нее. Я имею в виду это часть жизни".

Майкл Францезе / Фото: Getty Images

Бывший бандит теперь стал мотивационным оратором, вдохновляющим молодежь и уязвимых взрослых против жизни в организованной преступности. В этом месяце Францезе отправится в тур Re Made Man по Великобритании и Ирландии.

Напомним, курьер закрутил роман с женой главного гангстера и стал киллером мафии. Случайная встреча со старшей женщиной поставила Ларри Маццу на путь одного из самых смертоносных преступников Коломбо.

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