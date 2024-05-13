Экс-инженер NASA вылил кровь в море ради эксперимента с акулами: он был шокирован результатом

Экс-инженер NASA, а ныне ютубер Марк Робер проверил теорию об акулах и крови.

Как пишет LAD Bible, в июле в 2019 году 44-летний мужчина отправился к кишащему акулами месту в 32 км от берега на Багамах. Он провел свой эксперимент вместе с морским биологом и экспертом по погружению с акулами Люком Типпломом.

Марк рассказал поклонникам, что он разработал "надежную процедуру тестирования" и построил себе "оборудование NASA-класса", чтобы развеять давний стереотип о том, что акулы бросают все свои дела, как только чувствуют запах крови.

Он объяснил: "Я планировал проверить, как далеко они могут почувствовать запах одной капли крови в воде, но сначала я хотел получить доказательства того, что они действительно предпочитают кровь, а не любой другой запах".

Эксперимент с акулами / Фото: YouTube/Mark Rober

Эксперимент

Для этого он оборудовал четыре доски для серфинга, из каждой из которых вытекало по два литра разной жидкости – рыбьего жира, коровьей крови, морской воды и мочи. Эти жидкости выкачивались в океан в течение часа, а Марк и Люк наблюдали за этим со своей лодки, снимая видео с дрона, чтобы зафиксировать, сколько акул посетило каждую доску.

Показывая свое сложное с виду устройство, которое он создал, чтобы насосы работали в унисон, Марк объяснил, что он работает с помощью радиосигнала с лодки. "Каждая доска для серфинга имеет водонепроницаемый приемник, также содержащий батарею, специальную печатную плату и два Arduino", — рассказал изобретатель. "Потом у меня есть пульт дистанционного управления, и как только я нажимаю эту кнопку, они все начинают качать одновременно".

Эксперимент с акулами / Фото: YouTube/Mark Rober

Результаты

Первые десять минут прошли без особой активности у одной из досок – что, по словам Марка, было достаточно успокоительным для людей, которые боятся, что в океане внезапно начнется кровотечение, или, если помочиться в гидрокостюм, то это может привлечь акул.

Он отметил: "Пока это достаточно интересно, мы показали, что если у вас большой порез и вы стекаете кровью, а в радиусе 45 метров от вас много акул, они, вроде бы, говорят: "Та". Уже интересная находка, не правда ли? Можно подумать, что немного крови – и появится огромный рой, но пока что это не так”.

Активность, похоже, выросла через 20 минут, хотя звери не совсем сбежались к доскам.

В конце эксперимента команда обнаружила, что четыре акулы пошли проверить рыбий жир, ни одна не позаботилась о морской воде или моче, но к доске с кровью подплыла непосредственно 41 акула.

Марк продолжил: "Теперь, когда мы развенчали некоторые мифы серфинга о моче и доказали, что акулы, безусловно, предпочитают кровь, а не что-либо другое, что мы тестировали, настоящий вопрос заключается в том, сколько крови их интересует?".

Эксперимент с акулами / Фото: YouTube/Mark Rober

Второй этап

Для второй фазы своего теста Роберт пригласил на борт местного флеботомиста, взявшего кровь у него и других членов экипажа, вместо того, чтобы снова использовать коровью кровь.

Затем к двум доскам были прикреплены четыре выпуклых мешка, подобно тому, как это было в начальном исследовании, а посреди них снова поместили морскую воду, служившую контрольной группой.

"Доска слева перекачивала человеческую кровь медленно, по одной капле в минуту, правая – быстро, в среднем по одной капле каждые четыре секунды", — пояснил Марк.

Он отметил, что хотя скорость перекачки может показаться большой, она "в 40 раз меньше", чем количество крови, которое было перекачано во время первого эксперимента.

Выводы

Обсуждая свои выводы, экс-дизайнер Apple сказал: "За час ни одна акула не проверила плату управления, ноль акул проверили плату с медленной перекачкой крови и ровно нуль акул проверили плату с быстрой перекачкой крови. Это был далеко неидеальный эксперимент, но я думаю, что можно с уверенностью сказать, что если ни одна акула не придет проверить 15 капель человеческой крови в минуту посреди воды, кишащей акулами, то с вами, вероятно, все будет хорошо, если получите небольшую царапину. Я имею в виду, что в радиусе 1,6 км не будет какого-то безумного ажиотажа с одной каплей крови от всех акул".

Напомним, недавно более 100 китов выбросились на берег. Спасатели сообщили, сколько млекопитающих погибло.

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