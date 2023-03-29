Экс-мошенник, сорвавший джекпот более чем в 10 миллионов долларов, в третий раз выиграл в лотерею

Бывший мошенник, житель немецкого Дортмунда Курсат Йылдырим, в третий раз выиграл в лотерею.

42-летний мужчина, в сентябре прошлого года сорвавший джекпот в размере более 10 миллионов долларов, всего за полгода разбогател еще на несколько тысяч.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Дополнительные почти 3 тысячи долларов он раздал. Впрочем, кому миллионер передал деньги, пока что неизвестно.

Известно, что свой многомиллионный выигрыш он потратил на предметы роскоши. В частности, приобрел дорогостоящие автомобили, такие как Ferrari 448 Pista и кабриолет Porsche Turbo S. Также он купил роскошные дома в Германии и Турции.

Фото: instagram.com/kursat.yildirim40

Это третий выигрыш счастливчика в лотерее с сентября после того, как он выиграл еще 1800 долларов за шесть недель после выигрыша джекпота.

Курсат снял телевизионный документальный фильм в Африке и участвовал в проектах по оказанию помощи Dortmunder Tafel.

Говоря о своем будущем, он сказал: "Я хотел бы уехать в Африку, копать колодцы и дарить подарки детям. Поверьте мне, я никогда не забуду, откуда я родом. Я из рабочего класса, я никогда не стану высокомерным человеком".

Фото: instagram.com/kursat.yildirim40

Напомним, американец купил лотерейные билеты и узнал, что выиграл всего через четыре месяца. Он стал богаче на 50 004 доллара.

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