Экс-мошенник, сорвавший джекпот более чем в 10 миллионов долларов, в третий раз выиграл в лотерею

От выигрыша прошло всего 6 месяцев.
Бывший мошенник, житель немецкого Дортмунда Курсат Йылдырим, в третий раз выиграл в лотерею.
42-летний мужчина, в сентябре прошлого года сорвавший джекпот в размере более 10 миллионов долларов, всего за полгода разбогател еще на несколько тысяч.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Дополнительные почти 3 тысячи долларов он раздал. Впрочем, кому миллионер передал деньги, пока что неизвестно.
Известно, что свой многомиллионный выигрыш он потратил на предметы роскоши. В частности, приобрел дорогостоящие автомобили, такие как Ferrari 448 Pista и кабриолет Porsche Turbo S. Также он купил роскошные дома в Германии и Турции.
Это третий выигрыш счастливчика в лотерее с сентября после того, как он выиграл еще 1800 долларов за шесть недель после выигрыша джекпота.
Курсат снял телевизионный документальный фильм в Африке и участвовал в проектах по оказанию помощи Dortmunder Tafel.
Говоря о своем будущем, он сказал: "Я хотел бы уехать в Африку, копать колодцы и дарить подарки детям. Поверьте мне, я никогда не забуду, откуда я родом. Я из рабочего класса, я никогда не стану высокомерным человеком".
Напомним, американец купил лотерейные билеты и узнал, что выиграл всего через четыре месяца. Он стал богаче на 50 004 доллара.
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