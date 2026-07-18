Экс-сотрудница Белфорта раскрыла, какой на самом деле была жизнь в компании "Волка с Уолл-стрит"

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Бывшая работница финансовой компании Stratton Oakmont, основанной Джорданом Белфортом, впервые публично поделилась воспоминаниями о работе рядом с человеком, ставшим прототипом культового фильма «Волк с Уолл-стрит».

По ее словам, атмосфера в компании одновременно казалась хаотичной и вдохновляющей, а впоследствии она поняла, что фактически находилась в среде, похожей на культ.

История прозвучала в новом документальном сериале The Real Wolf of Wall Street, недавно вышедшем на стриминговом сервисе Paramount+. Трехсерийный проект подробно рассказывает о пути Джордана Белфорта – от стремительного успеха его брокерской компании Stratton Oakmont до масштабных финансовых махинаций, схем отмывания денег и тюремного заключения.

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В документальном сериале использованы ранее неопубликованные архивные кадры, внутренние документы ФБР, а также интервью с бывшими сотрудниками правоохранительных органов и людьми, работавшими непосредственно в Stratton Oakmont.

Одной из главных героинь стала Донна Шлесингер – бывшая сотрудница финансового отдела компании. До выхода фильма она ни разу публично не рассказывала о собственном опыте работы с Белфортом.

По словам Шлесингера, в Stratton Oakmont она попала после знакомства с Джорданом Белфортом через общего друга. Ей сразу же предложили «очень привлекательную зарплату», цитирует ее издание People.

Высокие заработки у компании не были редкостью. Ранее бывший биржевой брокер Stratton Oakmont Двейн Джексон рассказывал, что всего за один месяц смог заработать около 30 тысяч долларов.

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Шлесингер вспоминает, что каждый рабочий день начинался с мотивационных утреннего собрания, которое проводил сам Белфорт.

Джордан Белфорт / © Associated Press

Она назвала их «вдохновляющими» и отметила, что они «действительно задавали тон всему дню».

Впрочем, с течением времени ее впечатления от компании кардинально изменились.

"Не думаю, что кто-то осознает, что является частью секты, пока находится в ней", - сказала она.

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Особенно хорошо женщина помнит свой первый рабочий день. У офиса стояли дорогие автомобили — Mercedes, Ferrari и Tesla Rosa, сразу создававшие впечатление роскошной жизни.

Вскоре она стала свидетелем совсем другой стороны работы компании.

По ее словам, офис был переполнен людьми, которые постоянно кричали по телефону, суетились и создавали атмосферу сплошного хаоса.

Впоследствии, как утверждает Шлесингер, к этому добавились «сексизм, превосходство» и «объективизация женщин».

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И это касалось только работы в офисе. За ним Белфорт регулярно устраивал роскошные вечеринки в своем доме, угощая гостей лобстерами и дорогим шампанским.

Шлесингер вспоминает, что до трудоустройства в Stratton Oakmont работала исключительно в традиционных легальных компаниях, поэтому новая среда стала для нее настоящим шоком.

«Вы должны понять: я до этого работала только в легальных профессиональных средах. Так было ли это типично? Было ли это нормально? Нет, не было».

Донна Шлесингер / © Paramount

По ее словам, корпоративная культура компании абсолютно не отвечала бы современным стандартам.

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Она отмечает, что «ни одно» из проявлений поведения в фирме «сегодня не прошло бы», если говорить об отношении к женщинам за рубежом.

"Женщин на самом деле не назначали на важные должности", - добавляет она. "Все решения принимали мужчины".

Несмотря на это, большинство брокеров, по словам Шлесингер, чувствовали себя избранными.

Она объясняет, что работники «чувствовали себя частью чего-то большого» и воспринимали возможность работать рядом с Белфортом как особая привилегия.

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«Я не думаю, что кто-то действительно верил в то, что что-то надвигается, что приближается. И даже если бы они и знали, я не думаю, что они действительно считали, что это когда-нибудь закончится», — подытожила она.

Впрочем, финал этой истории оказался совсем не таким, как ожидали сотрудники.

В сентябре в 1998 году Джордана Белфорта арестовали по обвинениям в отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами. Он признал свою вину, а 18 июля в 2003 году суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Именно эта история впоследствии стала основой для знаменитого фильма «Волк с Уолл-стрит» из Леонардо ди Каприо в главной роли, а теперь получила новое документальное осмысление в сериале «Настоящий волк с Уолл-стрит».

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Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о новом подозрении бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову. "Тенор" отмывал миллионы на Бали.

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