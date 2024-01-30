Экс-военный заявил, что прожил 92 дня на корабле инопланетян, пока на Земле прошло 18 минут

Бывший военнослужащий армии США утверждает, что провел три месяца на корабле-базе инопланетян, но вернулся на Землю всего лишь через 18 минут.

Об этом пишет Daily Star.

Алекс Коллиер служил пилотом вертолета в армии и утверждает, что "разговаривал с двумя инопланетянами в 1980-х годах". Он утверждал, что контакт был настолько масштабным, что его фактически забрали на космический корабль, где его заставили носить специальный пояс, чтобы пришельцы, известные как андромедианцы по имени Висеус и Мороанай, могли разговаривать с ним в течение трехмесячного периода.

Встреча, как утверждает экс-военный, состоялась, когда он играл в прятки на кукурузном поле и заснул. Проснувшись, он увидел себя на борту корабля.

Алекс Коллиер / Фото: Youtube/DESCUBRE LA VERDAD Channel

Во время выступления в Японии в 2007 году он объяснил: "В 1989 году мне выпала честь провести три месяца – а точнее 92 дня – живя с андромедианцами на одном из их материнских кораблей. По земному времени, с тех пор как я ушел и меня вернули, меня не было всего 18 минут – путешествие во времени – великое дело. За эти три месяца я имел возможность узнать об их обществе и понаблюдать за ним, и я также был немного похож на рыбу в аквариуме, потому что многие могли наблюдать за мной и слушать мои мысли. К тому времени они учили своих детей ремеслу о нашем мире".

Эксперт не рассказал, чему именно они учили о нас своих младших, но продолжил объяснять безумную науку, связанную с инопланетными космическими кораблями.

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Он утверждал, что нам, простым людям, хотелось бы, чтобы корабли имели диаметр около 1200 км, но проблемы пересечения различных измерений означали, что он действительно не был уверен, что они представляют собой.

Он сказал: "Физический корабль снаружи имеет протяженность около 1200 км, и это связано с физическими законами измерения, в котором он находится. Внутри действуют другие законы… В ту минуту, когда вы пересекаете этот порог, вы оказываетесь в другом измерении, и ваша физическая форма должна претерпеть изменения, они дали мне пояс, который я должен носить, который удерживал вместе мои атомы, молекулы и клетки – он буквально образовывал вокруг меня кокон, но я мог прикасаться к ним, а они могли прикасаться ко мне. Физически вы чувствуете себя легче, выше и полнее энергии. Их один день эквивалентен 31 дню в нашем мире. Они думали, что я нездоров, потому что мне все время приходилось вздремнуть".

Коллиер по-прежнему выступает с докладами о своем путешествии по всему миру.

Напомним, ученые установили настоящее происхождение "мумий инопланетян" в Перу. Как оказалось, они вполне земного происхождения.

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