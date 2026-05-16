Экс-жена едва не довела мужа до самоубийства из-за социальных сетей: чем все закончилось

Семья / © Pixabay

Семь лет счастливого брака превратились в пепел, а жизнь 64-летнего Марка Салливана из северо-восточного Хэмпшира была полностью разрушена. После развода его 58-летняя экс-жена Дебора Хейз развернула масштабную и безжалостную кампанию травли в социальных сетях. Женщина публично обвинила его в педофилии, заставив мужа каждый день содрогаться от страха за собственную жизнь.

Об этом пишет Daily Star.

Хотя Хейз в своих публикациях прямо не называла имени Марка, она указала, что местный бизнесмен рассылает детскую порнографию через Facebook. В небольшой общине Хэмпшира все сразу поняли, о ком идет речь. Кроме того, она засыпала его друзей и родственников сообщениями о том, что мужчина якобы имеет венерические заболевания и критиковала его детей. Последствия для Марка стали катастрофическими.

«Комментарии к этим постам были очень, очень обидными и травмирующими. Люди, которые бывали в моем доме, ее друзья, ее знакомые, говорили обо мне ужасные вещи — что я ужасный мужчина, что мне следует заявить в полицию. Кто-то предложил ей нанять киллера, чтобы тот убил меня. Если вы можете упомянуть хоть один ужасный комментарий, то он там был. Люди говорили: „Я всегда считала его немного странным“, — вспоминает ужасные дни Салливан.

Мужчина пытался апеллировать к администрации соцсети, но Facebook наотрез отказался удалять публикации, заявив, что они не противоречат «Правилам сообщества».

Почему мужчина едва не совершил самоубийство

Клевета распространилась среди родителей местных школ со скоростью лесного пожара. Бизнес Марка — сеть закусочных Big Fry Fish and Chips — потерпел сокрушительный удар. Школы приостановили сотрудничество, клиенты устроили бойкот, а самому владельцу пришлось оправдываться перед собственными сотрудниками.

«Это разрушило мой бизнес. Я не получал зарплаты с сентября прошлого года, объемы продаж резко упали. Раньше мы раздавали сотни и сотни призов в лотерее местным школам — теперь нас об этом больше не просят. Это полностью прекратилось. Мне было неловко рассказывать сотрудникам об обвинениях, я боялся, что кто-нибудь придет в магазин и будет угрожать им», — делится бизнесмен.

Находясь под колоссальным давлением, Марк оказался на грани жизни и смерти: «Я думал о том, чтобы совершить очень ужасающие действия. Я говорю совершенно серьезно — я был в очень мрачном состоянии».

Спасти мужчину помогла сотрудница отдела по борьбе с домашним насилием полиции графства Суррей, привлекшая к делу психолога. Марк отмечает, что большинство организаций просто игнорируют мужчин, которые становятся жертвами домашнего издевательства и преследований.

Правоохранители подошли к делу принципиально. Дебор Хейз признал себя виновным в преследовании без применения насилия в магистратском суде Стейнеса.

Суд вынес женщине суровый приговор: три года запретного ордера (restraining order), обязательное участие в реабилитационных мерах, штраф в размере 1000 фунтов стерлингов, а также покрытие судебных издержек и выплата компенсации жертве.

Представительница полиции графства Суррей, констебль Эйми Уорсфолд, официально прокомментировала завершение расследования: «Хейз неоднократно делала необоснованные и серьезные комментарии в своем профиле на Facebook, которые могли нанести значительный ущерб другому человеку. Это расследование служит предупреждением в наш век онлайн-жизни: мы не можем просто так выдвигать безосновательные, необдуманные и злонамеренные обвинения в адрес других. Последствия могут быть очень значительными».

Марк пытается оправиться от пережитого и призывает администраторов интернет-сообществ тщательно проверять информацию, ведь бесконтрольные публикации в соцсетях сегодня способны за считанные дни растоптать человеческую судьбу.

