Эксперт назвал два препятствия, которые нужно преодолеть инопланетянам, чтобы исследовать Землю

Он утверждает, что это будет не так-то просто.

Эксперты предупреждают, что инопланетянам, пытающимся отправить зонды на Землю, придется преодолеть два огромных препятствия.

Об этом рассказал Popular Mechanics доцент кафедры материаловедения и инженерии Калифорнийского университета в США Скотт МакКормак, работа которого сосредоточена на инженерных разработках для экстремальных условий, таких как космос.

Во многом так же, как люди десятилетиями искали пришельцев, вполне возможно, что наши внеземные коллеги делают то же – если они существуют. Но, по мнению ученого, инопланетянам придется решить две основные проблемы, прежде чем они смогут исследовать нас для получения информации.

Первое – физика, второе – инженерия.

Он сказал: "Если существуют такие вещи, как космические цивилизации, вполне возможно, что где-то за эти 3 или 4 миллиарда лет кто-то пришел сюда или отправил зонды". Однако он предупредил: "Все, что двигается быстрее света, сейчас является научной фантастикой, потому что законы физики говорят, что вы не можете этого сделать".

А о том, как может выглядеть зонд и из чего он может быть сделан, он сказал: "Прочность – это, как правило, способность материала поглощать энергию, а такие твердые материалы, как алмазы, обычно имеют меньшую прочность. Чтобы противостоять этим воздействиям, вам нужен материал, который будет иметь высокую твердость, чтобы противостоять деформации, так и высокую вязкость разрушения. Что это может быть за материал? Я думаю, у нас пока что нет ответа".

Он также заявил, что отправить зонд в космос, не зная, куда именно вы хотите, было бы похоже на поиск "иглы в стоге сена", что дало бы как людям, так и инопланетянам низкий шанс когда-нибудь найти друг друга".

Напомним, "путешественник во времени" заявил, что вернулся с 2671 года и предупредил о ближайших катастрофах. По его словам, одна состоится в эти выходные.

Читайте также: