Не трясет во время турбулентности: эксперт назвала лучшее место в самолете для тревожных пассажиров

Как преодолеть аэрофобию / © pexels.com

Для тех, кто испытывает тревогу перед полетом выбор правильного места в самолете может значительно облегчить путешествие. Эксперт по путешествиям утверждает, что выбор определенных мест в салоне самолета — это шанс уменьшить беспокойство и сделать полет более комфортным.

Об этом говорится в express.

Где лучше сидеть в самолете, чтобы избежать турбулентности

По словам клинического директора одного из оздоровительных центров Хелен Веллс, лучшее место для пассажиров, склонных к тревоге, расположено над крыльями самолета. Эта часть салона менее подвержена турбулентности, так как расположена ближе к центру масс самолета. Это обеспечивает более стабильный полет и помогает успокоить нервы.

По данным эксперта, от 33% до 40% людей ощущают определенную форму тревоги, связанной с полетами. Однако она отмечает, что с помощью правильных стратегий можно превратить полет из стрессового опыта в управляемую и даже приятную часть отдыха.

Советы по преодолению страха во время полета

Кроме выбора места, Хелен Уэллс дает и другие рекомендации.

Лучше поесть до или после полета, а не во время него. Это поможет избежать дискомфорта в желудке, который может быть вызван нервами.

Попытайтесь заснуть во время полета. Используйте маску для сна, беруши и удобную подушку. Отдых сократит время поездки и поможет отвлечься от тревожных мыслей.

Техника «5-4-3-2-1» Если тревога все же возникла, попробуйте простую технику для заземления. Найдите пять вещей, которые вы видите, четыре вещи, к которым можете прикоснуться, три слышных звука, два запаха и один вкус. Это поможет переключить внимание с тревоги на окружающий мир и вернуться в настоящее.

«Следуя этим советам, можно значительно уменьшить тревогу и насладиться полетом», — заключает эксперт.

