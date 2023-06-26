Эксперт назвал признаки зависимости от порнографии и рассказал, как от этого избавиться

С появлением сайтов с рейтингом 18+ и многочисленными сексуальными сценами, показанными по телевидению, сексуальный контент стал более доступным, чем когда-либо.

Эксперт, доктор Ри Ленгхэм рассказал Daily Star, как определить, зависимы ли вы от сексуального контента, и что с этим делать.

На вопрос, почему кто-то становится "зависимым" от сексуального контента, доктор Ри сказал, что есть несколько причин.

"Это случается с любым человеком независимо от возраста, пола, социального положения, интересов и воспитания. Как и другие зависимости, это заболевание, изменяющее работу мозга и тела. Зависимость заставляет человека чувствовать сильное желание продолжать участвовать в определенной деятельности или поведении, даже если это приводит к негативным последствиям", – отметил он.

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Эксперт отметил, что когда зависимые смотрят порно, мозг получает приток дофамина, также известный как химическое вещество хорошего самочувствия. Это вызывает чувство волнения, удовольствия и вознаграждения. Со временем, когда человек пересматривает более откровенный контент, тело начинает полагаться на эту деятельность, чтобы естественным образом производить дофамин.

"Без него тело производит меньше дофамина, а это значит, что человек чувствует, что ему нужно продолжать вести себя определенным образом, чтобы испытывать удовольствие. Мы также знаем, что зависимость может неуклонно менять мозг, и человеку очень трудно избавиться от привычек и циклов поведения".

Наибольший признак зависимости от сексуального контента в том, что его просмотр монополизирует время человека, влияет на отношения и повседневную жизнь и вызывает изменения в настроении и личности человека.

Другие тревожные признаки включают в себя неспособность прекратить просмотр сексуального контента, несмотря на попытки, повышенное желание смотреть его чаще, нереалистичные представления о сексе и приоритетность просмотра сексуального контента над повседневными обязанностями и физической близостью.

Эксперт назвал признаки зависимости от порнографии / Фото: Getty Images

На вопрос, какие негативные последствия это может иметь, эксперт говорит, что зависимость от сексуального контента может повлиять на отношения и близость.

"Во-первых, это может заставить человека независимо испытывать тревогу и стресс, а также заставить его чувствовать, что он недостаточно хорош для своего партнера", — сказал он.

Это также может привести к тому, что другой человек почувствует необходимость конкурировать с людьми в откровенном смысле и может отрицательно повлиять на общий романтизм отношений.

"Зависимость обычно связана с нечестным и лживым поведением, которое также может повлиять на отношения и заставить человека, не страдающего зависимостью, отвлечься от друзей и семьи из-за вины и стыда, связанного с зависимостью".

Хорошей новостью является то, что существует ряд эффективных методов лечения.

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"Первый шаг к любому выздоровлению от зависимости – это госпитализация", – говорит доктор Ри. "Пока вы не осознаете, что ваше поведение не здорово, и пока вы не прекратите смотреть сексуальный контент и фантазировать об этом, вы не будете на правильном пути. В Интернете есть много ресурсов, в частности программы терапии. Они могут быть очень полезны, поскольку вы проходите программу в удобное время, не выходя из собственного дома и анонимно. Вы можете обнаружить, что сочетание индивидуальной, групповой и парной терапии – лучшее лечение, но всегда полезно открыться для новых подходов".

Доктор Ри также рекомендовал такие вещи как блокировщики сексуального контента на компьютерах и мобильных телефонах, медитацию, регулярные физические упражнения и распорядок дня.

"Все это эффективные способы помешать вашему мозгу полагаться на сексуальный контент, чтобы чувствовать себя хорошо, и помогут вам оставаться стойкими", — добавил он.

Напомним, пассажиры такси застукали водителя за мастурбацией на порно прямо за рулем. Он прикрылся тканью.

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