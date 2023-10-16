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Эксперт назвала 5 пород собак, которые рекомендует владельцам-новичкам — фото

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
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Эксперт назвала 5 пород собак, которые рекомендует владельцам-новичкам — фото

Гаванский бишон / Фото: Getty Images

По ее мнению, у них лучшее поведение.

Семьи часто тратят месяцы на поиск лучшей собаки для своих домов. Эксперт компании Elle Vet Sciences дала советы владельцам-новичкам и назвала 5 пород, которые, по ее мнению, имеют лучшее поведение, что делает их замечательными домашними любимцами.

Об этом пишет Daily Mail.

Первой Элль назвала породу гаванский бишон: маленькая "игрушечная" собачка, похожая на плюшевого мишку, с круглой мордочкой и длинными ушами, известная веселым поведением: "Они сладкие. Они не линяют, они просто лучшие".

Гаванский бишон / © Getty Images
Гаванский бишон / Фото: Getty Images

Специалисты утверждают, что эти щенки быстро привязываются к людям. Однако они тяжело переживают разлуку, если их оставить наедине слишком долго.

Следующая порода — это бернский зенненхунд, которого Элль описывает как "пушистого и глуповатого, нежного и волшебного".

Бернский зенненхунд / © Getty Images
Бернский зенненхунд / Фото: Getty Images

Далее следует португальская водяная собака, известная как энергичная, спортивная и умная.

"Они очень хорошие семейные собаки", – объясняет она. "Они очень милые и очень умные".

Португальская водяная собака / © Getty Images
Португальская водяная собака / Фото: Getty Images

Четвертая рекомендация – английский спрингер-спаниэль. Эти собаки "поддаются дрессировке, невероятно преданы и просто восхитительны".

Английский спрингер-спаниэль / ©
Английский спрингер-спаниэль

По мнению женщины, собака номер один, которую должен иметь каждый – спасенная собака.

"Одни из лучших собак на этой планете — это те, которым был подарен второй шанс на жизнь. Они так безоговорочно любят своих хозяев, и я очень, очень рекомендую вам взять такую собаку".

© Pexels
Фото: Pexels

Напомним, недавно кинолог назвал три породы собак, которых он никогда бы не завел. Он объяснил свою позицию.

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Дата публикации
Просмотры
592
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