Эксперт назвала 5 скрытых признаков боли у собаки, которые владельцы часто не замечают

Умение читать язык тела своей собаки – очень важный навык, который поможет понять, что чувствует пушистый друг.

Специалист по поведению животных Анна Уэбб поделилась тонкими сигналами языка тела, указывающими на то, что собаке больно.

Об этом пишет Mirror.

По ее словам, владельцы домашних животных часто не замечают тонких признаков, указывающих на то, что их питомец испытывает боль или дискомфорт, но их легко узнать.

"Собаки — мастера маскировки боли, поэтому важно наблюдать за своим питомцем и узнавать его со временем, чтобы распознать, когда он пытается сказать вам что-то собачьим языком".

Зевота

Хотя важно учитывать контекст языка тела всех собак, зевота редко является признаком того, что ваша собака устала. Очень часто ваш питомец говорит собачьим языком, что ему неудобно.

Если вы заметили, что он зевает во время прогулки, это может указывать на то, что он чувствует себя разбитым, испытывает боль или стресс.

Жевание и облизывание лап

Жевание и облизывание – это компульсивное поведение, которое может быть вызвано стрессом или тревогой. Собаки могут грызть или лизать лапы, когда они имеют вредные химические вещества или аллергию.

Это может быть признаком боли от артрита, или у них могут быть небольшие ссадины на подушечках лап.

Жевание и облизывание лап может быть признаком боли от артрита / Фото: Credits

Проблемы с мобильностью

Если вы заметили, что ваша собака изо всех сил пытается ходить, подниматься по лестнице или прыгать так же легко, как обычно, это может указывать на то, что она испытывает боль.

У них может быть сгорбленная спина, опущенный хвост и уши или расширенные глаза.

Все это говорит о том, что у них был плохой день, но может быть вызван артритом, разрывом мышц, повреждением мягких тканей или инфицированной раной.

Выражения лица

Если ваша собака часто облизывает губы после еды или дрожит, когда не холодно, это может быть признаком того, что ей больно.

Так же внезапная одышка, когда не жарко, указывает на то, что они испытывают стресс из-за ситуации.

Отворачивание головы от вас и нежелание удерживать ваш взгляд также является предупредительным сигналом о том, что что-то не так.

Поведение собаки может измениться, когда она плохо чувствует себя / Фото: Pexels

Изменение поведения

Поведение может измениться, когда ваша собака плохо чувствует себя. Возможно, они немного раздражительны или хотят уединиться в своей собачьей кровати и побыть одними.

Они могут стать разборчивыми в еде, менее охотно общаться с вами или хотеть больше спать днем. Или, возможно, они внезапно становятся громче и чувствительнее к окружающим шумам.

Если у вас есть какие-то опасения относительно того, что ваш питомец испытывает боль, вам всегда следует обратиться к местному ветеринару.

Напомним, ранее кинолог назвал три популярные породы собак, которых следует избегать владельцам-новичкам. Он объяснил, почему именно эти породы могут стать сюрпризом для хозяев.

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