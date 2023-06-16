Эксперт объяснила, почему некоторые женщины влюбляются в серийных убийц и жестоких психопатов

Эксперт по отношениям, доктор Пэм Сперр объяснила, почему некоторых женщин привлекают жестокие заключенные.

Об этом пишет mirror.co.uk.

По ее словам, женщины, вступающие в романтические отношения с "пожизненными", часто достаточно одиноки и, возможно, отчуждены от своих семей.

Такая изоляция является отправной точкой для них, которые ищут утешение в местах, куда бы другие женщины не заглядывали.

"Добавьте к этому "черту спасителя". Некоторые из этих женщин считают, что способны спасти "плохого" мужчину. У них возникает потребность показать ему путь к лучшей жизни, даже если эта жизнь будет прожита в тюрьме. Иногда это подчеркивает нарциссическую черту веры, что именно они могут изменить кого-то от зла до добра", — говорится в сообщении.

По словам Пэм, иногда такие женщины ищут острые ощущения. Они обнаруживают, что им нравится общение с кем-то, кто совершил такие ужасные вещи. Они могут это чувствовать, когда сталкиваются с самыми жестокими преступниками. В своем уме они знают, что их физическая безопасность защищена. Тем не менее, все еще есть острые ощущения от осознания того, как другие будут шокированы посещением такого заключенного.

"Есть также аспект их личности, который романтизирует вещи. Они романтизируют представление о том, что люди, даже самые злые люди, могут измениться. Другим аспектом таких ситуаций является фактор шока, который такие женщины знают, что могут использовать. Если они злятся на свою семью или друзей, они могут отомстить им, шокировав их отношениями с заключенным", — добавила Сперр.

По словам эксперта, у многих таких женщин невероятно низкая самооценка. Они не считают себя достойными нормальных отношений с любящим и добрым человеком. Они также могут быть очень наивными и подвергаться "чарам".

С другой стороны, некоторые женщины могут быть сами социопатками. Они обладают острыми ощущениями, зная, что они с опасным мужчиной. Им нравится слушать о его ужасающих преступлениях. И они могут стать соучастниками преступления мужчины, например провезти ему контрабанду.

Напомним, женщина шокировала жутким фото "призрака повешенного убийцы" в заброшенной гостинице. До этого она использовала доску для спиритических сеансов.

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