Эксперт по НЛО заявил, что нашел портал пришельцев для вторжения на Землю: где он расположен

Он выступил с предупреждением о потенциальном вторжении инопланетян и считает, что существует портал, через который НЛО прибывает на Землю.

Эксперт по НЛО считает, что инопланетяне могут вторгнуться на Землю в любой момент и предупредил, что они "дадут о себе знать".

Об этом он рассказал Irish Mirror.

Карл Нелли из Ирландской организации по исследованию НЛО и паранормальных явлений (UPRI) выступил с жутким предупреждением после того, как вблизи военных объектов были замечены непонятные объекты. Таинственные объекты были отмечены в США, Великобритании и Германии. Нелли сказал, что количество наблюдений растет и считает, что это может быть портал для пришельцев, через который они попадают на Землю и покидают ее.

По его словам, тайный вход расположен среди Ирландии между городами Атлон и Слейн. Его заявления появились после того, как власти США заявили, что не могут установить происхождение этих объектов. "Сейчас у нас нет никаких доказательств того, что замеченные беспилотники представляют угрозу национальной или общественной безопасности или имеют иностранное происхождение", — заявил на прошлой неделе официальный представитель Белого дома.

Нелли утверждает, что если бы подмеченные проблесковые огни были просто беспилотниками, это уже было бы подтверждено. Об этом он сказал в интервью: "Это удивительная ситуация, как мы ее видим. Вы можете себе представить, что когда что-то появляется над военной базой, военный вертолет поднимается и исследует это, но они этого не сделали. Они называют их дронами. Это беспилотники или НЛО? Будь это беспилотники, они бы уже идентифицировали их, даже просто сбив один из них, чтобы увидеть, что это такое. Но они этого не сделали, и это приводит нас к мысли, что, возможно, это снова могут быть НЛО".

Нелли сказал, что появление летающих объектов вблизи военных баз является частью беспрецедентного глобального всплеска наблюдений НЛО за последние два месяца – в частности в Ирландии, где несколько подозрительных НЛО были замечены в районе Слейна и Атлона. Он предположил, что на планете есть определенные места, где НЛО прилетают из космоса и улетают обратно, и утверждает, что одно из таких мест может существовать в ирландском среднегорье, что объясняет рост числа наблюдений за последние недели.

Также читайте Ученые NASA обнаружили туннели для ядерных ракет, спрятанные под ледовым щитом Гренландии

"Очень странно, что это происходит во многих местах одновременно. Мы не привыкли к такому на этой стороне мира. В какой-то момент они дадут о себе знать, и почему бы не сейчас?" – добавил он.

Эксперт по НЛО сказал, что недавние наблюдения свидетельствуют о том, что инопланетяне оценивают военную силу, и отметил, что НЛО также были замечены вблизи ядерных объектов. "Кажется, это какое-то наблюдение, которое происходит в этот момент времени, и оно, кажется, усилилось, без тени сомнения, и вы бы удивились", – утверждает он.

Однако Нелли спокойно относится к перспективе вторжения пришельцев и считает, что существуют большие угрозы человечеству, о которых стоит беспокоиться. "Если положить вторжение пришельцев на одну чашу весов, а ИИ – на другую, я бы больше беспокоился о ИИ", — сказал он.

Нелли является соавтором трех книг об инопланетянах и НЛО в соавторстве с Дермотом Батлером, последняя из которых — "Круг обмана" (Circle of Deceit). Сейчас они трудятся над четвертой книгой.

Напомним, ученые выяснили, на каких планетах могут жить инопланетяне.

Читайте также: