Эксперт по сексуальным извращениям назвал 5 самых странных фетишей

Доктор Марк Гриффитс – социальный психолог, изучающий парафилию, сексуальную особенность, известную в разговорном языке как фетиш.

В новой статье для Conversation Гриффитс, профессор поведенческих зависимостей в Университете Ноттингем Трент, рассказал о пяти самых шокирующих сексуальных одержимостях, с которыми ему приходилось сталкиваться в своих исследованиях.

"Парафилии обычно сопровождаются интенсивным сексуальным возбуждением к нетрадиционным или несексуальным раздражителям, таким как клизмы (клизмофилия), статуи (агалматофилия), зубы (одонтофилия) и рвота (эметофилия)", — пишет Гриффитс. "Для многих людей парафилии могут казаться странными или социально неприемлемыми, представляя собой крайний конец сексуального континуума – а в некоторых случаях, таких как зоофилия (секс с животными) и некрофилия (секс с мертвыми людьми), могут быть незаконными".

Несмотря на табу, сексуальные фантазии, какими бы странными они ни были, "фундаментальны" для человеческого опыта, и существует "насущная потребность" в дальнейших исследованиях фетишизма.

"Исследование парафилий, даже самых отвратительных или преступных, важно для защиты уязвимых групп", — сказал Гриффитс. "Исследования также могут помочь минимизировать дискриминацию, с которой сталкиваются люди с необычными сексуальными интересами, помогая обеспечить им доступ к здравоохранению и психологической поддержке, которой им может не хватать".

5 самых странных фетишей по мнению Гриффитса:

Ворорефилия

Пожалуй, одним из самых громких примеров ворарефилии на сегодняшний день является актер Арми Хаммер, которого в 2021 году бывшая девушка обвинила в фантазиях о каннибализме. Однако слухи о самых унизительных наклонностях звезды бледнеют по сравнению с Армином Майвесом и Берндом Юргеном Брандесом, парой реальных ворорефиликов из Германии, по словам Гриффитса.

Мейвес разместил около 60 объявлений в Интернете, ища кого-то, кто согласился быть съеденным, прежде чем встретиться с Берндом Юргеном Брандесом в марте в 2002 году, который позволил Мейвесу откусить кончик своего пениса, чтобы они вдвоем могли съесть мясо прежде чем зарезать Брандесса – все это они сняли на видео. Мейвес был осужден за убийство и сейчас отбывает пожизненное заключение.

Эпроктофилия

Гриффитс утверждает, что опубликовал первое исследование об эпроктофилах, то есть тех, кого возбуждает метеоризм. 22-летний американец из Иллинойса вспомнил, как он влюбился в девушку, которая выпускала газы в школе, и сказал Гриффитсу: "Это взорвало мой мозг. Я знал из простой биологии, что девушки пукают, но услышав, что девушка, за которой я ухаживал, способная на такое, я почувствовал странный интерес к ней".

Его тяга к метеоризму не ограничивалась женщинами, он узнал об этом еще подростком, после того, как они с другом договорились регулярно заключать пари, позволяя победителю выпустить газы в лицо проигравшему. "Он продолжал проигрывать такие пари раз в несколько недель в течение примерно двух лет", — пишет Гриффитс.

Апотемнофилия

Апотемнофилия предполагает как реальную, так и мнимую ампутацию. Некоторым апотемнофилам достаточно фантазировать о том, что им ампутируют конечность или заниматься сексом с человеком с ампутированной конечностью. Некоторые из них, по словам Гриффитса, заходят так далеко, что пытаются обмануть хирургов, чтобы те отрезали конечность.

"Это может показаться разновидностью мазохизма, но тематические исследования показывают, что не существует эротизации боли – только заживление ампутированной конечности"

Дакрифилия

Дакрифилов возбуждают слезы. Гриффитс обнаружил три подтипа людей, фетишизирующих плач. Участливые типы возбуждаются от сопереживания; доминантные/покорные типы могут вызывать или ощущать плач во время игры во власть; и дакрифилы со "искаженной губой", чье внимание сосредоточено именно на выпяченной нижней губе субъекта.

Солирофилия

Салирофилы стремятся погрузиться в грязь – цель людей, которые возбуждаются от вида грязи и неухоженных соседей по постели.

Гриффитс описывает один случай – 58-летнего австралийца, который в подростковом возрасте часто мастурбировал в запыленных или грязных местах, например, в гараже или под мебелью. С возрастом его одержимость грязью распространилась и на партнеров, хотя ему было "трудно найти единомышленников".

Его фетиш не ограничивался сугубо сексуальным контекстом: он признался, что его также возбуждает агрессивное реалити-шоу "Фактор страха", в котором участники выполняют отвратительные трюки за деньги. "Я просто нахожу осквернение привлекательного женского тела эротическим", — сказал он Гриффитсу.

Напомним, 50-летняя женщина запирается в спальне на тросовый замок из-за редкого сексуального расстройства. Она становится совсем другим человеком после того, как засыпает.

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