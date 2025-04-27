Эксперт по языку тела оценила встречу Зеленского и Трампа в Ватикане: есть признаки взаимопонимания

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане. / © Офис президента Украины

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Фотографии, на которых Дональд Трамп и Владимир Зеленский сидят друг против друга в соборе Святого Петра, создали впечатление напряженного противостояния.

Однако, как отметила эксперт по телу Джуди Джеймс в комментарии MailOnline, на самом деле речь шла о более конструктивном диалоге.

По ее словам, "феноменально интенсивное" взаимодействие двух лидеров перед похоронами Папы Франциска больше напоминало партию шахмат, чем конфликт.

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"Их позы и близость создают впечатление, что между ними формируется большее взаимопонимание, чем противостояние", - пояснила Джеймс.

Она отметила, что в отличие от предыдущей встречи в Вашингтоне, где доминировали жесты агрессии и соперничества, на этот раз оба пытались продемонстрировать равенство.

Эксперт обратила внимание на детали: Трамп держал ноги подтянутыми под стул, что свидетельствует о желании оставаться мобильным и гибким в дискуссии. Его сжатые руки и поджатые губы указывали на готовность слушать.

Зеленский сидел уверенно, с ногами крепко на полу, демонстрируя настойчивость. Его сложенные ладони и приподнятые брови свидетельствовали о стремлении убедить собеседника.

После встречи оба лидера обнародовали положительные комментарии. Зеленский написал в X (бывший Twitter): "Хорошая встреча. Многие обсудили лично. Надеюсь на результаты. Защита людей, полное прекращение огня, надежный и крепкий мир".

Трамп в Truth Social выразил жесткую позицию по продолжению агрессии Путина даже во время похорон Папы, что стало еще одним сигналом смены риторики в пользу Украины.

Напомним, в Риме перед похоронами Папы Римского Франциска, президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу.