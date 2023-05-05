Эксперт показала, почему не следует плыть от акулы, если вы столкнетесь с ней лицом к лицу – видео

В то же время она продемонстрировала, как следует поступить.
Профессиональная инструкторша по дайвингу Кейли Грант показала, почему не стоит убегать от акулы в воде.
Эксперт поделилась видео в своем TikTok, на которое подписалось почти 2 млн фолловеров. В ролике она на собственном примере продемонстрировала, как акула реагирует на плывущего от нее человека.
Как отметила Кейли, в этом случае хищник воспринимает вас как добычу. На видео видно, как акула пытается догнать "жертву".
@mermaid.kayleigh Follow @andriana_marine чтобы учиться до сих пор более #sharks ! Just like bears & other #predators we are taught to #maintaineyecontact, yell, get large, back away slowly... it's same with sharks! Они не являются человеком, чтобы ест монстры, средние портреты и типично не надоедать для людей. So mu so so that just pushing on the head is enough to deter. #tigershark #sharkdiver #sharkdiving #sharkdive #ocean #hawaii ♬ Black Out Days Sped Up — Ryugan
Затем Грант неожиданно поворачивается и сталкивается с животным лицом к лицу, касаясь его носа. В результате акула развернулась и поплыла дальше.
"Как и с медведями и другими хищниками, нас учат поддерживать зрительный контакт, кричать, увеличиваться в размерах, медленно пятиться... То же самое и с акулами! Они не монстры-людоеды и, как правило, не хотят иметь ничего общего с людьми. Настолько, что достаточно просто толкнуть их по голове, чтобы остановить", — написала она.
Дайвер добавила, что физическое сдерживание – это всегда крайности, поэтому она не советует делать так, если это не нужно для безопасности. Впрочем, если же придется столкнуться с акулой, то Кейли советует сильно давить на тело рыбы.
Напомним, в Великобритании кот-клептоман каждую ночь приносит своей хозяйке дорогие "подарки". Женщина постоянно ищет владельцев вещей, которые ей приносит пушистый.
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