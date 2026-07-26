Вы неправильно гуляете с собакой: сколько выходов на улицу нужно вашему любимцу

Сколько раз в день нужно гулять с собакой / © Unsplash

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Для миллионов владельцев собак ежедневный выгул любимцев — это привычный ритуал, требующий выхода на улицу в любую погоду. Но среди хозяев и в Сети ведутся споры относительно того, какой должна быть оптимальная частота и продолжительность таких прогулок: от одного длительного выхода до нескольких коротких.

Больше об этом рассказали Daily Mail.

Сколько раз в день нужно гулять с собакой: мнение экспертов

Профессор Николас Додман, исполнительный директор Центра изучения поведения собак, отмечает, что животным необходимо не менее пяти выходов на прогулку в день.

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«По крайней мере, три короткие прогулки плюс две более длинные прогулки», — говорит Николас Додман.

Более длинные прогулки нужны собаке для физической нагрузки, а короткие — для санитарных нужд и снятия скуки.

«Спортивным породам собак требуется более длинная прогулка, скажем, от трех до пяти миль посреди дня и еще несколько миль перед ужином».

В то же время специалисты отмечают, что общие рекомендации стоит адаптировать под конкретную породу, возраст и состояние здоровья животных. Потребности энергичных рабочих собак, таких как малинуа или бордер-колли, существенно отличаются от потребностей более старших собак или пород с короткими лапами или проблемами с суставами.

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Специалистка по поведению собак из лондонской организации Walkies and Wagtails Паула О’Салливан подчеркивает, что качество выгула важнее количества пройденных километров:

«Прогулка не должна быть просто преодолением километров или подсчетом шагов — она также должна предоставлять собаке возможности взаимодействовать с миром значимым для нее способом. Для большинства собак несколько коротких, обогатительных прогулок часто могут быть более полезными, чем одна длинная, особенно если эти прогулки позволяют собаке нюхать, исследовать и делать выбор».

На самом деле, одной рекомендации по количеству прогулок для всех собак не существует. Отдельное внимание специалисты советуют уделять щенкам во избежание чрезмерных физических нагрузок в раннем возрасте.

По словам О’Салливан, ориентировочное правило предусматривает 5 минут прогулки на каждый месяц возраста животного (до полугода), но это не жесткая норма. То есть, щенка, которому 6 месяцев, нужно выгуливать в идеале полчаса.

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В свою очередь доктор Жаклин Бойд, эксперт по поведению животных из Ноттингемского университета Трент, разделяет выгул на «функциональный» и «игровой». Функциональные прогулки направлены на базовую физическую активность и туалет, в то время как игровые включают элементы дрессировки, поиск предметов, социализацию и ментальное стимулирование.

Для улучшения качества выгула специалисты советуют давать собакам возможность обнюхивать территорию, играть в интерактивные игры и избегать постоянного использования хозяевами смартфона во время выгула.

Собаке во время прогулок нужно все ваше внимание, поэтому по возможности не используйте телефон и наушники, а уделите все время животному.

Как правильно гладить собак

Напомним, перед тем, как касаться незнакомой или даже дружественной с виду собаки, необходимо обязательно получить разрешение от ее владельца и учитывать сигнальное поведение животного.

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Ветеринарный специалист Барбара Шенинг и кинологи Джастина Лемпе и Рене Лучик предостерегают: любопытство пса или его приближение еще не означает желания физического контакта. Чтобы не спровоцировать агрессию или испуг, не стоит наклоняться над животным, смотреть ему прямо в глаза, протягивать руки к морде или касаться чувствительных зон — головы, морды, живота и лап.

Во время знакомства лучше всего присесть и дать собаке возможность обнюхать вас с расстояния и решить, готова ли она к контакту.

О готовности собаки к ласке свидетельствуют расслабленное тело и мордашка, а также стремление самостоятельно прижаться или искать прикосновение. Напряженность, отвод ушей или головы, отвращение и замирание — это выразительные сигналы дискомфорта и желание избежать ситуации.

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