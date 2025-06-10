Эксперты назвали самый привлекательный рост мужчин для женщин: эти факты удивили

Рост человека

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Новость о том, что Tinder экспериментирует с фильтром роста в разделе «Премиум-открытие», вызвало большой резонанс. Особенно среди мужчин невысокого роста.

Об этом пишет MailOnline.

Этот инструмент позволяет пользователям устанавливать минимальный и максимальный рост для потенциальных партнеров, что заставило многих задуматься: не ставит ли это крест на шансах тех, кто не соответствует идеалу роста?

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Какой рост считается наиболее привлекательным?

Определить «идеальный» рост достаточно сложно, ведь предпочтения индивидуальны. Однако исследования показывают, что среднестатистические предпочтения тяготеют к росту, значительно выше среднего по популяции.

По словам профессора Герта Стульпа, социолога из Гронингенского университета, собственный рост человека в значительной степени влияет на желаемый рост партнера. Его исследование, проведенное с участием 5782 человек, показало, что женщины в среднем предпочитают мужчин, которые на 25 см выше их самих. Мужчины же, наоборот, ищут партнерш, которые в среднем на 8 см ниже их.

Исходя из этих данных и среднего роста населения Великобритании (161,6 см для женщин и 175 см для мужчин), можно сделать следующие выводы:

Для среднестатистической британской женщины наиболее привлекательным будет мужчина ростом около 185 см (6 футов 1 дюйм). Это означает, что такие звезды, как Генри Кавилл, Брэдли Купер и Дэвид Теннант, соответствуют этому «золотому стандарту».

Для среднестатистического британского мужчины привлекательней будет женщина ростом около 165 см (5 футов 5 дюймов). К этой категории можно отнести Оливию Родриго и Билли Пайпер.

Впрочем, важно помнить, что это только обобщенные показатели. Профессор Стульп отмечает, что «рост значительно варьируется в разных популяциях, а также существуют большие индивидуальные отличия». Например, женщины с более высокой самооценкой нередко предпочитают значительно более высокие мужчины.

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Как низкие женщины, так и высокие мужчины обычно предпочитают большую разницу в росте между собой и партнерами. Эта тенденция выражена более сильно, чем в случае с высокими женщинами и низкими мужчинами.

Рост в Tinder: удобство или дискриминация?

Хотя Tinder не делал громких заявлений о новой функции, представитель компании подтвердил, что они тестируют платную опцию фильтрации по росту. Это решение вызвало шквал споров в соцсетях.

«Мы всегда прислушиваемся к тому, что самое важное для наших пользователей Tinder, и тестирование платного преимущества по росту является отличным примером того, как мы работаем с срочностью, ясностью и сосредоточенностью», — заявил пресс-секретарь Tinder.

В социальных сетях новость о новом инструменте вызвала споры, некоторые утверждают, что он «закончился для низкорослых мужчин».

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Профессор Штульп соглашается, что такая функция «подкрепит идею о том, что рост важен в выборе партнера» и «повлияет на модели сопоставления».

Однако ученые также отмечают, что в реальной жизни рост может быть не столь важным, как кажется. Когда люди имеют больше времени для взаимодействия, другие факторы, такие как личность и интеллект, становятся намного более весомыми для построения долгосрочных отношений.

Идеальный рост для свиданий: кто в тренде среди звезд?

Если говорить об «идеальном» росте для мужчин, то, по исследованиям, Киану Ривз и Ченнинг Татум прекрасно вписываются в эти параметры. А вот Крис Гемсворт, Джефф Голдблюм и Дональд Трамп могут оказаться слишком высокими для средней женщины.

Для женщин, исходя из среднего роста мужчины (175 см), наиболее привлекательным считается рост около 165 см. Это означает, что такие знаменитости как Оливия Родриго и Билли Пайпер имеют оптимальный рост для свиданий. Лили Аллен и Ким Кардашьян могли бы быть слишком низкими для рядового британского мужчины.

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Важно помнить, что эти данные только усредненные показатели. Профессор Стулп отмечает, что не существует единого «идеального» роста, ведь он значительно отличается в разных популяциях, существуют также большие индивидуальные предпочтения. Например, исследования показывают, что женщины, имеющие высшую самооценку собственной привлекательности, часто предпочитают значительно выше себя мужчин. Подобным образом, и более низкие женщины и высшие мужчины, как правило, предпочитают большую разницу в росте между собой и своими партнерами, чем высшие женщины и более низкие мужчины.

Эволюционные корни и современные реалии

Некоторые теории предполагают, что женское превосходство к высокому росту имеет эволюционные корни. В прошлом рост ассоциировался со статусом, здоровьем и силой. Это обеспечивало лучшие шансы выживания потомства. Хотя эти факторы уже не критически важны, но эти предпочтения могли сохраниться в нашей психологии.

Что касается привлекательности меньшего роста для мужчин, профессор Штульп объясняет это тем, что «самцы и самки любого вида предпочитают черты, типичные для другого пола». Поскольку мужчины в среднем выше женщин, высокий рост является «мужской чертой», а ниже — «женской».

Независимо от того, как вы относитесь к фильтру роста в Tinder, очевидно один: вопрос роста в отношениях остается актуальным и вызывает множество дискуссий.

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