Эксперты показали самое старое вино, которому более 1650 лет: можно ли его пить (фото)

Самое старое в мире вино все еще можно пить после 1650 лет пребывания в грязной бутылке.

Об этом пишет ladbible.com.

По словам профессора, напиток все еще может быть пригоден для потребления, хотя открытие бутылки сделает жидкость внутри совершенно бесполезной.

Эксперты считают, что вино, сваренное где-то между 325 и 359 годами в 4 веке, все еще может иметь приемлемый вкус, несмотря на грязь.

Самое старое вино, которому более 1650 лет / Фото: ladbible.com

Впрочем, пока что неизвестно, решится ли кто-нибудь сделать глоток из этой бутылки.

Невероятная находка, одна из 16 бутылок, сваренных столько веков назад, была обнаружена во время раскопок римской гробницы в Германии.

С 1867 года безымянная и старая бутылка хранится, а гробница в Шпайере выкопана и раскопана.

Странный вид вина имеет объяснение: в то время его производили с использованием оливкового масла, чтобы изолировать воздух снаружи.

Бутылку нашли в Германии в 1867 году / Фото: ladbible.com

Профессор вина Моника Кристманн сказала: "Микробиологически оно, вероятно, не испорчено, но оно не принесет радости во вкусе из-за вида".

Напомним, в Мексике нашли мертвого "гоблина". У существа маленькое тело, четыре конечности, изуродованное лицо с ярко выраженным носом, когтями и хвостом.

Читайте также: