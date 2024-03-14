Экстрасенс назвала событие, после которого в Украине закончится война: когда это произойдет

Экстрасенс Ольга Стогнушенко прогнозирует, что война в Украине закончится после смерти одного человека в России. Она отметила, что после этого российские оккупанты начнут отступать.

Об этом она рассказала на ютуб-канале "Поговорим".

Экстрасенс считает, что войну в Украине закончит какая-то резонансная смерть в РФ. Она считает, что дальше события будут разворачиваться очень резко.

"Остановит соблюдение правил. То есть это Вселенная соберется и привлечет к ответственности. И мне каждый раз показывает, что это будет не только победа на поле боя. Произойдет такое событие, что они начнут резко бежать, отступать. Остановит Вселенная. То есть мне все же кажется, что произойдет какая-то публичная смерть. То есть прекращение жизнедеятельности человека, который этим управляет и на это влияет. И это будет стремительно. И это будет сильно, быстро и шумно. Я не знаю, когда это произойдет. Это произойдет после смерти какого-то человека, начнутся катаклизмы. То есть это комплексное воздействие на эту территорию, которая называется Рашкой", – сказала Ольга Стогнушенко.

Экстрасенс подчеркнула, что она не видит переговоров, а Россию остановят с помощью давления. Она считает, что это произойдет скоро.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела событие, после которого РФ не будет обстреливать Украину ракетами.

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