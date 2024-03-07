Экстрасенс ответила, как закончится наступление России на Украину в марте: "Брошена максимально большая сила"

Экстрасенс также считает, что повторного наступления на Киев не будет.

Экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская предвидела, что в марте россияне будут наступать на Украину. Экстрасенс убеждена, что наше государство должно выстоять это нашествие.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Астрофеномен".

Людмила Хомутовская сделала расклад карт Таро, чтобы узнать, какой будет ситуация на фронте в марте 2024 года. Она отметила, что к сожалению, интенсивные бои будут продолжаться.

"Будет нашествие, брошена максимально большая сила. Это - урок на выживание, кармическая история с которой мы должны справиться. На фронте не будет спокойнее. В тыловой Украине март тоже не будет спокойным. Будут обстрелы, агрессивные. В места, максимально болезненные. Не каждый день будет лететь, но будет неспокойно", - говорит Людмила Хомутовская.

Экстрасенс говорит, повторного наступления на Киев не будет, однако об этом постоянно будут говорить. Однако обстрелы столицы вероятны.

"Я подтверждаю - наступления не будет", - сказала Людмила Хомутовская.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала точную дату, когда ситуация в Украине улучшится

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