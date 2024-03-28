Россию ждут потрясения: экстрасенс удивил предсказанием

Таролог, черный маг и экстрасенс Виктор Литовский считает, что оккупанты и дальше будут обстреливать Украину. В то же время он предсказывает потрясения и в государстве-агрессоре.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Предвидение".

"Враг будет пытаться продолжать бить по большим городам. В зоне риска – области и города, граничащие с оккупантами. Это касается не только Харьковщины, но и Сумщины. В зоне риска будут Запорожье и Днепр", – пояснил Виктор Литовский.

Экстрасенс говорит, что впереди – коридор затмений, который будет на стороне Украины.

"В ближайшее время мы увидим результаты победы в ситуациях, связанных с воздухом. В России выпадает момент потрясений и трансформации, но неприятных", – говорит он.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, черный маг предусмотрел, будет ли новое наступление России на Украину.

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