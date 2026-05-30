Экстремал приземлился с парашютом на самый высокий вулкан планеты — фото

Танабоворн Сирикунакорн / © Guinness World Records

Для любого парашютиста успешное приземление является одним из важнейших этапов прыжка. Однако для жителя Таиланда Танабоворна Сирикунакорна оно стало не просто завершением полета, а новым мировым рекордом.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Спортсмен, более известный под прозвищем «Супер Тум», совершил рекордное приземление на склонах вулкана Охос-дель-Саладо в Чили — самого высокого действующего вулкана в мире.

Ему удалось затронуть землю на высоте 5 442 метра над уровнем моря, что позволило установить новый мировой рекорд за самое высокое приземление во время прыжка с парашютом.

Рекордный скачок произошел 14 марта при поддержке компаний HALO2, Atacamacopter, чилийского управления гражданской авиации DGAC и организации Spondylus.

Таким образом, Сирикунакорн превзошел предыдущее достижение, установленное в 2023 году, когда рекордсмен приземлился на высоте 5 317 метров над уровнем моря.

По словам спортсмена, одним из самых ярких впечатлений во время полета стали невероятные виды вулкана и окрестности.

«Вид был невероятно красив, – рассказал он, – такого я еще никогда не видел. Это действительно удивительное место, где цвета, образующиеся благодаря разным минералам, придают вулкану вид радуги».

48-летний предприниматель в сфере недвижимости и университетский преподаватель начал заниматься парашютным спортом только в 2024 году. Несмотря на относительно небольшой опыт в этом виде спорта, он уже успел совершить около 1250 прыжков.

Сирикунакорн отметил, что установка рекорда была для него не только личным достижением, но и возможностью представить Таиланд на мировой арене.

Он признался, что хотел, чтобы люди во всем мире обратили внимание на его страну и гордились ее представителями.

Объясняя выбор места для рекордного прыжка, спортсмен рассказал, что команда была ошеломлена красотой и уникальностью вулкана Охос-дель-Саладо.

«Потому что это место заинтересовало меня, руководителей проекта, а также всю команду. Ознакомившись с ним поближе, мы открыли для себя невероятную красоту самого высокого вулкана в мире».

Кроме увлечения экстремальными видами спорта, Супер Тум также занимает руководящий пост в Таиландском парламенте.

По его словам, имя «Тум» он получил от родителей, а приставка «Супер» появилась позже как символ возлагаемой на него силы и ответственности.

Парашютист рассказал, что во время рекордного прыжка чувствовал себя спокойно и уверенно.

Когда официально подтвердили установление нового мирового рекорда, его переполнили эмоции.

По словам спортсмена, он почувствовал гордость и был глубоко тронут своим достижением.

Несмотря на установленный рекорд, Сирикунакорн не собирается останавливаться на достигнутом и планирует новые свершения на родине.

«У каждого человека есть особые способности. Каждый может быть "супергероем" по-своему. Мы начинаем великие дела, делая их ради своих семей и всеобщего блага. Просто помните: не позволяйте никому презирать или разрушать ваши мечты. Будьте решительны, преданны и дисциплинированы — и Вселенная придаст вам силы».

