Экстремальная трансформация: 23-летняя модель сделала 40 татуировок на теле и лице и скрыла их (фото)

23-летняя девушка сделала 40 татуировок на теле.

23-летняя Эйми Смит из Окхэма, Ист-Мидлендс, рассказала, что собственные дети не узнали ее после того, как она согласилась скрыть свои 40 тату в рамках эксперимента для телепрограммы. У женщины есть рисунки на всем теле и на лице.

Об этом пишут Mirror и The Sun.

Несмотря на то, что чернила были столь важной частью ее личности, Эйми согласилась скрыть их для эксперимента. По словам Эйми, когда ее превращение увидела мать, она расплакалась, а дети вообще не узнали.

"Я была шокирована, когда она (мама. — Ред.) сказала, как я хорошо выгляжу, но в то же время, поскольку я так долго имею татуировку на лице, и они являются такой большой частью моей жизни, она сказала:" Это не моя дочь", – рассказывает Эйми Смит.

The Sun

Между тем горожане прозвали британку " девушка с татуировками" и осуждают ее за слишком татуированную кожу. Эйми утверждает, что охранники ходят за ней в магазинах, а также она испытывает дополнительное давление со стороны людей, считающих, что женщины должны выглядеть стереотипно женственно.

"Татуировка является частью моей жизни. Я живу в таком маленьком городке, и меня все знают только по внешности. Они не знают, как меня зовут, это просто "девушка с татуировками", — сказала она.

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Эйми начала увлекаться татуировками еще в детстве. Вскоре после того, как ей исполнилось 13 лет, она сделала свою первую татуировку. Сейчас модель, которая является мамой двух детей, имеет 40 татуировок на теле.

Девушка говорит, что превращение вынудило ее еще больше полюбить свой уникальный стиль. Кроме того, шестилетний сын даже рисует свои татуировки для мамы, чтобы поднять ей настроение.

"С тех пор, как я делала это, было так: "Вау, мне действительно так комфортно то, кем я являюсь". После того, как камеры ушли, я почувствовала, что мне действительно нужно пойти в душ. Мне пришлось забрать своих детей, а мой младший даже не смотрел на меня, потому что не понимал, кто я. Их реакция заставила меня понять, насколько мои татуировки являются частью меня", — замечает она.

С тех пор, как девушка снялась в телевизионном шоу, она продолжала делать вещи, на которые бы раньше ей не хватило смелости, а недавно ее пригласили в местную начальную школу на мастер-класс.

"Были времена, когда я чувствовала себя животным в клетке из-за своих татуировок, но теперь я просто горжусь тем, кто я есть, и мне все равно, что думают другие", — отметила она.

По словам девушки, большинство татуировок имеют определенное значение для нее. Например, обмотанная колючая проволока символизирует силу Эйми и ее семьи. У Эйми также есть сердце на щеке вместе с текстами Papa Roach, украшенными до век.

"Для меня эти слова символизируют желание работать как можно настойчивее и делать все, что могу для своих детей", — пояснила она.

Годы рождения ее детей тоже написаны на ее косточках пальцев. Эйми получила собственную машинку для татуировки в возрасте 14 лет, и вскоре она сделала рисунок слона к лодыжке, отдавая дань своему отчиму.

mirror.co.uk

Девушка тоже экспериментировала с другими частями своих ног, и теперь планирует покрыть все тело чернилами. По ее словам, произведения искусства всегда будут являться важной частью его личности.

"В течение многих лет татуировки помогли мне найти себя и выбраться из того тоннеля незнания, кем я являюсь. Они помогли мне найти, кто я являюсь, и я не знаю, кем бы я была без них", — подытожила она.

Она надеется воспитать своих сыновей так, чтобы они были открытыми и воспринимали других – независимо от того, как выглядят или одеваются.

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