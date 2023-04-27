Экзорцист рассказал, как одержимая дьяволом монахиня ползла по стене: жуткая история

Преподобный Дэниел Рихил проводит экзорцизм над людьми, которые, по его словам, были одержимы дьяволом, и рассказал о некоторых из самых страшных вещей, которые он видел.

В частности, он вспомнил, как монахиня "выбежала по стене, как белка" после того, как демоны вселились в ее тело. Об этом пишет dailystar.co.uk.

"Я помню, что была маленькая монахиня, около 45 кг и 152 см. Когда она переживала освобождение, понадобилось шесть больших мужчин моего роста, чтобы удержать ее. Я видел, как та же монахиня взобралась на шестиметровую стену, как белка, и 2000 человек на конференции тоже это видели. У нас были люди, которые прилетели со всего мира, чтобы остаться с нами. Некоторые на неделю, но та маленькая монахиня, которая ползла по стене, была там больше года. В детстве она подвергалась сатанинскому ритуальному насилию, и она не знала об этом. И поэтому все это должно было выйти наружу", — сказал он Майклу Ноулзу.

Преподобный также сказал, что дважды в своей жизни встречался с дьяволом, когда пытался покончить со своей греховной жизнью и бросить пить.

Рихил вспоминал: "Я выхожу из церкви и вижу красивого мужчину в сшитом по заказу костюме, и он смотрит на меня. Я вернулся, чтобы пойти в свой кабинет, но он подбежал ко мне и схватил меня за руку. Он говорит: "Давай выпьем". А у меня просто мурашки побежали вверх и вниз по моему телу, и я сказал: "Отойди от меня".

Преподобный Дэниел Рихил / Фото: dailystar.co.uk

Дэниел убежал от странного человека в свою квартиру в Нью-Йорке, и не задумывался об этом инциденте, пока не стал священником через несколько лет.

"Я был в отпуске, посещал старого друга-банкира в Майами. Две девушки, которые были со мной, начали смотреть на этого парня. Я обернулся и смотрю, и это он, это тот, кто хотел получить выпивку. Он подходит и говорит: "Что ты здесь делаешь, я думал, ты будешь священником? Это моя территория. Тебе не следует здесь находиться", — вспомнил он.

Преподобный Рихил стал священником более чем через 20 лет после ухода из церкви.

До резкого изменения карьеры он работал в таких компаниях, как American Express и Citicorp, заработал состояние в финансовой индустрии и регулярно выпивал с высококлассными клиентами в Нью-Йорке.

Но в 1998 году его жизнь изменилась после того, как он совершил паломничество в деревню Меджугорье в Боснии и Герцеговине и вновь открыл для себя Бога, исповедуя все грехи, совершенные им за два десятилетия атеизма.

Тогда он решил посвятить свою жизнь Богу и помощи людям. Он стал отшельником в Омахе, штат Небраска, где начал проводить экзорцизм.

Напомним, главный экзорцист Римско-католической архиепархии Индианаполиса в США рассказал о самом ужасном ритуале. Отец Винсент Лемперт вспомнил историю женщины, которая в детстве пережила ужасный опыт, связанный с сексуальным и физическим насилием.

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