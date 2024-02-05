Ела одно блюдо и избегала мужчин: секреты экс-самой старой женщины в мире, дожившей до 117 лет

Бывшая обладательница титула "самой старой женщины планеты" Эмма Морано, дожившая до 117 лет, считала, что секрет ее долголетия заключался в том, чтобы избегать мужчин и в том, что она всю жизнь соблюдала строгую диету.

Об этом пишет ladbible.com.

Эмма, одна из самых старых людей, когда-либо украшавших эту планету, была родом из региона Пьемонт в Италии. Она родилась 29 ноября в 1899 году и была последним человеком, родившимся в XIX веке.

Несмотря на то, что она была старше восьми братьев и сестер, ей удалось пережить их всех. Рекордсменка скончалась 15 апреля в 2017 году.

За свою долгую жизнь она преодолела множество трудностей, включая жестокий брак, смерть единственного ребенка, смену более 90 различных итальянских правительств и две мировые войны.

Эмма Морано / Фото: Getty Images

Бывшая работница фабрики считала, что ее решение остаться одинокой после того, как она выгнала мужа, во многом связано с тем, как она дожила до столь почтенного возраста.

Эмма объяснила, что этот брак вряд ли когда-то был заключен на небесах – поскольку на самом деле она была влюблена в человека, умершего во время Первой мировой войны, и не слишком заинтересована в том, чтобы найти кого-то еще.

В любом случае она не имела права голоса, когда ей предлагалось выйти замуж.

В интервью газете La Stampa в 2011 году Морано рассказала, что парень, которого она знала из своего района, сделал предложение ей в случайный день.

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Она сказала: "Он был отсюда, из озера. Я не хотела выходить за него замуж, но он заставил меня. Мы жили в одном дворе, и однажды он послал свою мать позвать меня. Я пошла туда, и он сказал мне: "Если это тебя устраивает, ты можешь выйти за меня замуж, если нет, я тебя убью". Мне было 26 лет. Я вышла замуж".

Эмма выгнала его в 1938 году, через год после того, как ее единственный ребенок скончался в возрасте шести месяцев. Итальянка больше никогда не выходила замуж, поскольку "не хотела, чтобы над ней кто-то доминировал".

Эмма работала до 75 лет и была "удовлетворена жизнью", которую вела, особенно потому, что она не принимала никаких лекарств и в пенсионные годы все еще была достаточно активной.

Несмотря на разразившийся в ее жизни хаос, она всегда оставалась последовательной, позитивно думала о будущем и никогда не отклонялась от своего ежедневного рациона, который, по ее мнению, поддерживал ее в такой хорошей форме.

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Каждый день рекордсменка ела яйца, а на ужин пила традиционный итальянский алкогольный напиток – граппу.

Она рассказала, что ела три яйца, среди которых два сыра, ежедневно более 90 лет. Эта привычка у нее возникла после того, как после первой мировой войны у нее диагностировали анемию.

Эмма раньше хвасталась: "Я ем три яйца в день и, чтобы переварить их, пью граппу, которую готовлю сама: кладу ее в банку с семью листьями шалфея, пучком рутина и виноградом. Затем пью ее ложкой".

Она также признавала, что ее генетика могла иметь какое-то отношение к достижению 117-летнего возраста, поскольку ее мать дожила до 91 года, а некоторым из ее сестер исполнилось 100 лет.

В преддверии своей смерти семь лет назад Эмма сократила свой рацион до двух яиц в день и нескольких печений, но дела у нее шли хорошо, поскольку всего за несколько лет до смерти она заручилась помощью постоянной няни.

Ее врач, проработавший почти три десятилетия, Карло Бава, рассказал AFP, что его пациентка редко ела овощи и фрукты.

"Когда я встретил ее, она ела три яйца в день, два сырых утром, потом омлет в полдень и курицу на ужин", — сказал он.

Напомним, сейчас самой старой женщиной планеты является Мария Браньяс Морера из Испании, которой 116 лет. Недавно ученые начали изучать долгожительницу. Ученые надеются, что образцы, которые они взяли у нее, смогут раскрыть секрет долгой жизни и помочь им разработать новое лекарство от заболеваний, в частности рака.

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