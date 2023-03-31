Ели акулу и пили кровь черепах: как семья 38 дней выживала в океане (фото, видео)

Семья, застрявшая в море на 38 дней после того, как их корабль был утоплен косатками в Тихом океане, рассказала, как выживала.

Как сообщает LAD Bible, 27 января в 1971 году семья Робертсонов отправилась в морское кругосветное путешествие, продав свою семейную ферму в Стаффордшире, чтобы купить лодку.

В путешествие отправились фермеры Лин и Дугал, их 18-летняя дочь Энн, 16-летний сын Дугал и девятилетние сыновья-близнецы Нил и Сэнди. Дугал старший был опытным мореплавателем.

Они уплыли из Фалмута и провели следующие 18 месяцев, пересекая Атлантический океан и останавливаясь в разных портах Карибского моря.

Фото: ladbible.com

Энн отправилась в путешествие на Багамах, и вместо нее к ним присоединился 22-летний студент Робин Уильямс на следующем этапе путешествия в Новую Зеландию.

Однако 15 июня в 1972 году через несколько дней после того, как лодка отплыла от Галапагосских островов, произошла катастрофа. Когда семья направлялась к Маркизским островам, их судно было трижды повреждено и затонуло.

Корабль подвергся нападению косаток, и всего за несколько минут затонул. Семья и студент спасались на надувном плоту и стеклопластиковой лодке.

Фото: ladbible.com

К сожалению, воды им хватило всего на 10 дней, а продовольственного пайка – на три дня.

Это оказалось 38-дневным испытанием. Чтобы выжить, путешественники питались рыбой, акулами и кровью черепах.

Дугал рассказал, что кое-что удавалось легко, в частности летучая рыба и рыба дорадо прыгали в их лодки. Впрочем, на большую часть еды приходилось охотиться.

Они связали плот и лодку вместе и принялись ловить черепах. Мужчина пояснил, что предложил своей семье выпить кровь черепахи после того, как прочел об этом в романе. Они также сушили мясо черепах и питались им, полагаясь на свои инстинкты выживания, чтобы не есть ничего слишком опасного из пойманных ими существ.

"Мы знали, что печень черепахи ядовита. Никогда не читали об этом, мы просто смотрели на нее и знали, что ее нельзя есть, тогда как печень акулы мы могли съесть. Мы заключили соглашение друг с другом того первого дня, что чтобы не случилось, мы не будем есть друг друга и умрем вместе", — рассказал сын моряка.

Фото: ladbible.com

В какой-то момент семья убила и съела пятифутовую акулу-мако, и некоторые ее зубы до сих пор выставлены в Национальном морском музее в Корнуолле.

На 17-й день надувной плот затонул, и всем пришлось пересесть в лодку. День 20-й был днем рождения Лин, и семья отпраздновала его мясом черепахи и водой. Путешественники продолжали удерживать свою маленькую лодку на плаву.

К 37-му дню они приближались к прямому морскому пути между Панамой и Гавайями, а это означало, что у них больше шансов быть замеченными кораблем, и они также чувствовали, что у них достаточно еды, чтобы пережить 15 дней гребли до суши.

Мужчина вспомнил, что ужаснейшим моментом было, когда они попали в шторм, и молния ударила в воду вокруг них.

К счастью, на следующий день их обнаружил и спас японский рыболовный траулер Toka Maru II, отреагировавший на сигнал бедствия.

В конце концов 28 июля они вернулись в Панаму, завершив свои невероятные приключения.

Напомним, старейшую косатку, находившуюся в неволе 50 лет, выпустят в океан. Члены семейной стаи Лолиты еще живы в Салисском море, в частности ее 90-летняя мама.

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