Ели все подряд: 100 хаски сбежали из зоокафе и разнесли торговый центр (видео)

Персонал говорит, что они будут "наказаны" вкусными куриными ножками.

История о 100 собаках породы хаски, сбежавших из кафе для животных после того, как кто-то забыл закрыть дверь, захватила социальные сети.

Об этом пишет South China Morning Post.

Пушистые чуть не потерялись, когда выбежали из кафе в торговом центре в провинции Гуандун на юго-востоке Китая.

На кадрах камер наблюдения видно, как довольные собаки бегают по ТЦ, игнорируя призывы персонала кафе. Они выли и ели все подряд.

"Все хаски выбежали из кафе", — рассказал Xigua Video сотрудник по фамилии Хуо: "Нам очень повезло, что их так быстро нашли".

Инцидент произошел 12 марта, когда владелица посетила свое кафе, и хаски очень разволновались.

"Хаски уже давно не видели хозяйку", – говорит Хуо.

Потом пришел посетитель, но забыл закрыть дверь, и тогда собаки вырвались на свободу. Персонал немедленно побежал за возбужденными собаками, и одна сотрудница завела некоторых из них в кафе, а Хуо подхватил остальных на руки, одну за другой.

Через некоторое время большинство животных было найдено, осталось несколько бесстрашных хаски, все еще наслаждавшихся своим развлечением. Приложив немного больше усилий, Хуо в конце концов собрал их всех.

"Чтобы "наказать" непослушных хаски, мы дали им вкусные куриные ножки", — пошутил Хуо.

В Китае все большую популярность приобретают кафе для домашних животных. По данным Xifei Daily, в 2020 году в Шанхае было открыто 3638 новых кафе для домашних животных. Провести один час в кафе стоит от 60 юаней (8 долларов США) до 200 юаней.

Напомним, немецкие полицейские в знак протеста сняли штаны и записали видео. Профсоюз призывает МВД немедленно решить проблему с униформой, даже если это приведет к дополнительным расходам.

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