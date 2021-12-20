Эмбрион в печени: врачи зафиксировали редкий случай внематочной беременности

Врачам удалось спасти жизнь пациентки, но эмбрион был обречен.

В Канаде врачи в печени 33-летнюю женщины обнаружили эмбрион в редкой форме внематочной беременности.

Об этом сообщает New York Post.

Женщина пожаловалась медикам на сбившийся менструальный цикл: на фоне 49-дневной задержки у нее началось кровотечение, продолжавшееся две недели.

"До этого случая я думал, что видел все. Это первый подобный случай", — говорит врач Майкл Нарви.

Нарви в своем TikTok показал снимок УЗИ, где видно, что плод прикреплен к печени.

К сожалению, медицинский феномен может оказаться опасным как для матери, так и для плода, поскольку эмбрион редко способен правильно развиваться вне матки. Врачам удалось спасти жизнь пациентки, но эмбрион был обречен.

Медицинский журнал описал другой случай, произошедший с 25-летней женщиной. У нее был обнаружен живой 18-недельный плод, прикрепленный к ее печени. Женщина трагически умерла от безудержного кровотечения после извлечения эмбриона.

Отметим, что внематочная беременность встречается примерно в 1-4% случаев от всех беременностей. В 98% случаев плод начинает формироваться в маточной трубе, 2% – в яичниках, шейке матки или брюшной полости.

Напомним, что британка проснулась после семи недель комы и узнала о рождении дочери.

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