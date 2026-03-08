Енот ежедневно проникает в квартиру женщины с "подарками"

Енот

Жительница города Цинциннати, США, пожаловалась на необычную проблему в своей квартире — в квартиру почти каждый день наведывается енот.

Алексус Хаббард рассказала WXIX-TV, что животное проникает внутрь через дыру в крыше здания.

Американка, проживающая в квартире менее месяца, поделилась, что впервые услышала странные звуки на потолке еще 20 февраля. Впоследствии она поняла, что источником шума есть дикий зверь.

1 марта женщине удалось снять на видео момент, когда енот проник в ее дом. На кадрах видно, как животное пробирается через отверстие в кухонном шкафу.

По словам Хаббард, с тех пор енот появляется в квартире почти каждый день. Он приносит с улицы разный мусор, а также оставляет экскременты прямо в гостиной.

Женщина предполагает, что животное попадает в здание через отверстие в крыше, после чего проникает в ее квартиру через кухонные конструкции.

Особую обеспокоенность у нее вызывает безопасность сына, который имеет серьезные проблемы со здоровьем.

«У моего сына есть церебральный паралич и он не может ходить. Его основной способ передвижения – ползание. Поэтому он не может безопасно передвигаться по квартире, ведь я не знаю, какие биологические опасности могут быть на полу», — рассказала женщина.

После обращения арендодатель – компания Savin Holdings LLC – установил ловушку для животного, чтобы попытаться решить проблему.

Тем временем еноты не в первый раз становятся героями необычных историй в США. Недавно в штате Вирджиния одного из этих зверей подозревали в серии краж в торговом центре Ганновера.

Животное нашли без сознания от алкоголя на полу в ванной комнате магазина ABC Liquors в Черную пятницу в прошлом году. По словам местных жителей, тот же енот раньше мог быть причастен к проникновениям в студию каратэ и офис поблизости.