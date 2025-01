Эпическая неудача: туристка на параплане упала на линии электропередач, обесточив целый район – фото

Туристка-парапланеристка потерпела эпическую неудачу после того, как упала на линии электропередач, обесточив целый район.

Женщину пришлось спасать пожарным и полицейским после того, как она запуталась в кабелях. Она получила ожоги и была обследована в местной больнице.

Но ее несчастный случай оставил город Барилоче, юго-западнее Буэнос-Айреса, Аргентина, без электричества.

Электрический кооператив Барилоче сообщил, что в результате инцидента пострадали около 3 000 жителей, поскольку в результате удара был выведен из строя 31 трансформатор. Вскоре электроснабжение было возобновлено.

Марсело Миочевич, командир пожарных Мелипала, сказал: "Это был двухместный параплан, запутавшийся в кабелях среднего напряжения".

К слову, ранее уже высказывались обеспокоенность тем, что линии электропередач расположены близко к месту приземления парапланеристов.

