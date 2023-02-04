Эпическая потасовка в самолете: 15 женщин сцепились в рукопашной из-за места у окна (видео)

Массовая драка между пассажирками была настолько бешеной, что у одной из участниц слетел топ без бретелек и она была вынуждена закрывать руками обнаженную грудь.

Во время рейса авиакомпании Gol Airlines из Салвадора в бразильский город Сан-Паулу в салоне самолета разыгрались безумные страсти, превосходящие эмоции латиноамериканских сериалов. Пятнадцать женщин били друг друга и таскали за волосы, а экипаж тщетно пытался их разнять.

Как сообщает Daily Mail, спор возник между двумя семьями после того, как одна из женщин попросила пассажирку поменяться местами с ее ребенком, который имеет особые потребности.

Но женщина, занявшая место у окна, отказалась и сказала что-то обидное в адрес просителя и ее ребенка.

Как видно из опубликованных в Twitter кадров спор превратился в бешеную драку, во время которой у одной из участниц слетел ее топ без бретелек и он был вынужден прикрывать руками обнаженную грудь.

PORRADA CANTANDO IRMÃO



Duas familias se desentenderam при um voo da Gol eo pau canto no meio do voo pic.twitter.com/hZJb4Q8ecS — Aeroporto da Depressão (@AeroportoD) 2 February 2023

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"Я уже закрывал дверь, когда увидел, что двое в 20-м ряду бьют друг друга. Я побежал, но пока встал между двумя, то в драку вмешались другие: в одной семье было пятеро, а в другой – 10. Две семьи начали дергать друг друга, ругаться", - прокомментировал впоследствии этот инцидент один из стюардов, пытавшихся разнять женщин.

Рейс пришлось задержать на два часа, всех дебоширок выпроводили из самолета.

Напомним, ранее в самолете на борту национального авиаперевозчика Бангладеш — Biman Bangladesh Airlines мужчина устроил драку с другим пассажиром из-за места в первом ряду у окна.

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