Эпическое 58-страничное разоблачение женщины об изменах парня с 300 любовницами стоило ему работы

Она обнародовала его в Интернете.

Китаянка создала 58-страничный файл в формате PowerPoint, в котором подробно описала историю измен своего парня с более чем 300 женщинами, и опубликовала его в Интернете.

Об этом пишет SCMP.

Этот инцидент быстро стал самой популярной публикацией на китайской платформе социальных сетей Weibo 19 сентября, собрав 300 миллионов просмотров.

В созданном ею файле PowerPoint она обвинила мужчину, известного под фамилией Ши, стажера-менеджера в штаб-квартире China Merchants Bank в Шэньчжэне, в том, что он в течение года вступал в сексуальные отношения с сотнями женщин, в том числе с секс-работницами.

Анонимная женщина, начавшая встречаться с Ши в октябре в прошлом году, поначалу воспринимала его как "джентльмена". Ее шок настал, когда в июне она обнаружила откровенно сексуальные сообщения, которыми он обменивался в чате с многочисленными женщинами.

Слайд-шоу показало, что с марта по август он совершил по меньшей мере девять визитов к секс-работницам, заплатив им от 2 500 до 5 000 юаней (350-700 долларов США).

Кроме того, были представлены романтические сообщения, которыми он обменивался с около 300 женщинами, с которыми он познакомился в приложениях для знакомств, обозначенных терминологией торговых расчетов, например T0 и T1.

Там также были фотографии, документирующие его сексуальные контакты с разными женщинами.

Она рассказала, что в июне Ши на коленях умолял ее никому не рассказывать и обещал, что это больше никогда не повторится. Она простила его, чтобы не огорчать его родителей. Однако женщина все же решила отомстить, когда узнала, что в сентябре он продолжил обманывать ее.

Ши – недавний выпускник факультета экономики Сяменского университета. Он участвовал в программе China Merchants Bank, предназначенной для подготовки молодых специалистов к руководящим должностям, обычно предлагающей хорошую зарплату и возможности для продвижения по службе.

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19 сентября банк объявил, что прекратил трудовые отношения с Ши и исключил его из Коммунистической партии Китая после расследования, о чем сообщило китайское издание Securities Times.

Женщина отметила, что она также заявит в полицию и другие соответствующие органы о связи Ши с проститутками, что незаконно в Китае.

Тем не менее, Ляо Хуа, юрист китайской юридической фирмы Taihetai Law Firm, заявил, что поступок женщины, разместившей непроверенную информацию о Ши в Интернете, может нарушить его частную жизнь.

Распущенность мужчины и стремление женщины отомстить повлекли за собой бурные дискуссии в Интернете:

Это то, что делает сильная женщина: никогда не прощает, никогда больше не доверяет и заставляет его заплатить за свою неверность

Неужели так легко работать в China Merchants Bank, если он успел изменить своей девушке с 300 женщинами?

Напомним, жених отменил свадьбу из-за SMS любимой его 12-летней дочери. Он пожаловался, что она написала.

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