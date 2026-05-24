Эпидемия ожирения: почему люди в богатых странах стремительно худеют, а бедные принимают главный удар

Мировой тренд лишнего веса изменился: если раньше ожирение считалось «болезнью сытости» и ассоциировалось исключительно с богатыми западными странами, то теперь главный удар приходится на страны с низким и средним уровнем дохода.

Об этом идет речь в исследовании издания Earth.com.

В тех местах, где заголовки новостей об ожирении были самыми громкими, рост показателей в большинстве своем остановился. В других странах они все еще быстро растут.

По словам ученых, мир столкнулся с парадоксом: в более бедных регионах планеты стремительно растет количество людей с избыточным весом, тогда как в самых богатых странах этот показатель начинает стабилизироваться или даже падать благодаря моде на здоровый образ жизни и доступность качественных продуктов.

По словам ученых, уровень ожирения среди детей школьного возраста в Дании достиг пика примерно в 1990 году и с тех пор почти не изменился. Другие североевропейские страны последовали этому примеру в течение этого десятилетия. Показатели из Франции оставались неизменными на протяжении всех 45 лет доступных данных, являющихся неожиданными цифрами.

К середине 2000-х годов уровень детского ожирения стабилизировался в большей части Западной Европы, Северной Америки и Австралии. В Италии и Португалии было показано, что количество людей с ожирением может даже снижаться.

Более бедный мир стремительно «толстеет»

Остальные части света рассказывают совсем другую историю. В странах Африки к югу от Сахары, Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и большей части Тихоокеанского региона и Карибского бассейна уровень ожирения продолжает расти.

В 110 из 200 стран скорость ожирения у девушек в 2024 году была самой высокой за любой год с 1980 года. Среди мальчиков такой же показатель наблюдался в 91 стране.

Наиболее резкое ускорение ожирения наблюдалось у девушек в Тонга и Самоа, а также в Перу у ребят, где подъем приближается к одному проценту в год.

В некоторых местах уровень ожирения значительно опережает показатели богатых стран и продолжает расти.

Ожирение среди взрослых в некоторых частях Ближнего Востока и Северной Африки составляет от 40 до 50 процентов. В Тонге и на островах Кука этот показатель превышает 65 процентов.

В Бразилии, Аргентине и Мексике показатели ожирения среди взрослых женщин превысили показатели большей части Европы. В других частях Азии, где распространенность в Индии и Китае остается умеренной, кривые младенческого возраста быстро идут вверх.

Понимание разрыва

Предыдущие исследования связывали траекторию развития Тихоокеанских островов с переходом от местных продуктов питания к импортированным переработанным продуктам после Второй мировой войны.

Что же приводит к этому расколу? Авторы не указывают на одну причину.

Эти закономерности не совсем точно отражаются на национальном доходе, урбанизации или любой другой экономической системе.

Страны, выглядящие похожими на бумаге, такие как экономики Восточной Европы и Латинской Америки сравнимого одинакового размера, за последние 40 лет избрали очень разные пути.

Кажется, что имеет значение именно текстура повседневной жизни. К примеру, стоимость и доступность свежих продуктов, а также нормы питания и восприятия тела.

Кроме того, сколько детей двигаются и занимаются спортом в течение недели, или облагают ли правительства сладкие напитки и финансируют школьное питание.

Более богатые страны имели десятилетие, чтобы адаптироваться к изменениям в продовольственной системе, связанным с ростом ожирения.

Многие люди с низким уровнем дохода переживают ту же трансформацию, но скорее с меньшей инфраструктурой, которая смягчила бы удар.

В то же время примерно половина мира уже продемонстрировала, что подъем может замедлиться, остановиться и даже вернуться в обратное русло. Это говорит о том, что другая половина мира может сделать то же самое, при правильном сочетании продовольственной политики, лучшего регулирования и доступа к здоровой пище.

