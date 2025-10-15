Епископ запутался в "гареме" из 17 любовниц и прислал интимные фото уборщице

Реклама

В Перу епископ подал в отставку Папе Льву после того, как ватиканское расследование обнаружило, что он тайно встречался с несколькими женщинами одновременно.

Об этом пишет The Times.

51-летний Сиро Киспе Лопес, епископ Хули, обвиняется в том, что у него было до 17 тайных любовниц. Хотя он отрицает обвинения против него, которые являются частью кампании по клевете "темных рук", Лопес подал в отставку Папе в прошлом месяце, более чем на двадцать лет раньше обычного ухода католических епископов.

Реклама

Расследование Ватикана началось после того, как журналист перуанской газеты Sin Fronteras Кевин Монкада обнаружил, что Сиро Киспе Лопес обменивался откровенными сообщениями, фотографиями и видео с разными женщинами. Кроме того, он случайно отправил фотографии и видео, предназначенные для своих любовниц, уборщице своего дома, которая сообщила об этом Католическую Церковь.

"Монахиня, которая была одной из любовниц Киспе, ревновала его к адвокату, с которой также встречался епископ, и посылала информацию о его делах третьей любовнице, поссорившейся с адвокатом", - рассказала Паола Угас, перуанская журналистка, видевшая ватиканский документ о расследовании. "Это была настоящая мыльная опера, но она также подняла крышку над серьезным злоупотреблением властью. Многие из 17 женщин были слишком напуганы, чтобы заявить об этом, потому что боялись его".

"В апреле прошлого года мы получили информацию о том, что одна из предполагаемых любовниц епископа практически избила другую молодую женщину", - рассказал Кевин Монкада в интервью журналу Hildebrandt Magazine. "Это стало спусковым крючком. Дело вышло на поверхность, потому что женщины узнали, что епископ встречается с несколькими из них одновременно, и это их разозлило".

Считается, что Киспе случайно отправил своей уборщице фотографии и видео, предназначенные для любовниц, что только подтвердило ее подозрения. Женщина немедленно подала жалобу в Католическую Церковь, утверждая, что видела женские волосы в его душе и что "на его простынях были пятна", которые ей пришлось стирать.

Реклама

В свете всех этих улик Сиро Киспе Лопес был вынужден подать в отставку с должности епископа, хотя он и отрицает предъявленные против него обвинения.

Напомним, священник УГКЦ отметился скандальным заявлением , приравняв гражданский брак к «проституции без денег».