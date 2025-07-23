Если инопланетяне дадут знак: что сделает NASA и как изменится человечество

Инопланетяне

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Вопрос «одиноки ли мы во Вселенной?» уже не фантастика, а вызов, к которому человечество должно быть готово. Иначе нас ждет хаос — предупреждают ученые.

Об этом пишет Т4.

С развитием технологий астрономы и биологи все ближе к моменту, когда сигнал из космоса подтвердит существование внеземного разума. Программа SETI продолжается, а NASA и другие научные учреждения уже разрабатывают сценарии, как поступать в случае такого открытия.

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Исторически существовал протокол, созданный еще в 1989 году, предполагавший верификацию сигнала, международное сообщение и полную открытость. Однако исследователи из Университета Сент-Эндрюса заявляют: эти правила устаревшие и не учитывают реалии цифровой эпохи.

Ученые сравнивают вероятный контакт с пришельцами с высадкой на Луну без плана возвращения: все может разрушиться через секунды. Нужны современные, гибкие протоколы с мгновенной реакцией, интернациональной координацией и адаптивной коммуникацией с обществом.

Специалисты предлагают NASA возглавить создание глобальной стратегии: инвестировать в новейшие системы обнаружения, изучать другой ум через коммуникацию с китами и разрабатывать теоретические модели космического интеллекта.

Ведь сигнал из глубин Вселенной — это не просто открытие. Это вызов, который все изменит: науку, политику, религию, человеческое сознание. И к нему следует готовиться уже сейчас.

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Напомним, астрономы зафиксировали третий в истории наблюдений межзвездный объект 3I/ATLAS, направляющийся к нашей Солнечной системе. Его необычное поведение и свойства уже вызывали немало вопросов, а некоторые даже предполагают, что он может быть старше нашего Солнца. Также не исключено, что Атлас вообще может быть искусственным объектом, запущенным внеземной цивилизацией.