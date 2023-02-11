Если украшения потеряли свой блеск: как лучше почистить серебро в домашних условиях

Серебряные украшения требуют правильного ухода, в противном случае они могут окислиться и почернеть. Если это произошло, нужно знать, как лучше почистить серебро в домашних условиях. Существует много способов. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Серебро – это малоактивный металл, который склонен к окислению через примеси меди и никеля, которые добавляют, чтобы добиться прочности. Чем больше доля меди в серебре, тем быстрее и сильнее оно почернеет.

В основном окисление происходит при контакте с человеческим потом или водой. Часто удивляет, как серебряное украшение смогло почернеть уже после второго одевания. Все достаточно просто. Серебро вступает в реакцию с серой, образуется сульфиг серебра, который и придает изделию темный оттенок.

Интересно, что серебряные изделия могут также светлеть. Такое происходит, когда на них оказывает влияние азотная кислота. Она также находится в человеческом поте. Чтобы почистить серебро от окисления, не нужно каждый раз бежать в ювелирную мастерскую. Исправить ситуацию можно самостоятельно с помощью средств, которые есть под рукой:

специализированные средства, которые можно приобрести в ювелирных магазинах;

домашние средства, также помогающие справиться с проблемой;

механическая чистка, если загрязнение слишком сильно с помощью абразивов средней жесткости, также полирующих металл.

Вещество для очищения серебра в домашних условиях выбирают в зависимости от степени загрязнения металла. Например, если вы долгое время не носили серебряное кольцо и оно просто пылилось, можно его только промыть в мыльном растворе. А вот для более тяжелых загрязнений уже нужно брать нашатырный спирт, аммиак и т.д.

Почернело серебро — как почистить содой, мелом, зубной пастой и т.д.

Как почистить серебро от окисления в домашних условиях / Фото: Pexels

Мел

Мел нужно тщательно растереть в порошок с небольшим количеством воды. Должна получиться консистенция, похожая на густую пасту. Ее наносят на почерневшие места и аккуратными движениями растирают по поверхности изделия. Не стоит тереть слишком интенсивно, особенно если украшение содержит камень. Его можно расшатать или поцарапать.

Соль

Одно из самых простых средств, которое всегда есть под руками. В алюминиевую кастрюлю нужно налить стакан воды, довести до кипения и добавить 1 чайную ложку соли. Тщательно растворить. Если загрязнение уже устарело, можно взять больше соли. Оставить украшения в кипящей воде на 10-15 минут.

Пищевая сода

Как почистить серебро от черноты? Вам может помочь сода. Ее нужно развести в небольшом количестве воды, чтобы получить кашевидную смесь. Нанести ее на изделие, а затем ополоснуть водой. Сухая сода может действовать как абразив и повредить украшения с камнями. Особенно, если это бриллиант, янтарь, жемчуг.

Мыльный раствор

Он может справиться только со свежими загрязнениями, пылью или грязью.

Необходимо развести 1 чайную ложку мыла в одном стакане теплой воды. Затем поместить изделие в полученный раствор и в конце ополоснуть его чистой водой.

Зубная паста

Она поможет хорошо очистить налет и дополнительно отполирует серебряное украшение.

Как чистить серебро зубной пастой? На губку или щетку нужно нанести зубную пасту и протирать ею изделие в течение нескольких минут. Если консистенция густая, можно добавить немного воды. Для поделок с декорированным плетением и сложным дизайном лучше подходит щетка с мягкими ворсинами. Если чернота осталась, можно смешать зубную пасту и нашатырный спирт, а затем повторить очищение.

Помада

Ее можно использовать для полировки изделий. Однако она подходит только для гладких украшений, имеющих свежие загрязнения. В состав большинства помад входит жир и диоксид титана. Последний помогает очистить загрязнение, а первый отполировать поверхность.

Сода и фольга

Справляются с небольшими загрязнениями.

Как почистить серебро содой и фольгой? На дно миски или кастрюли нужно положить кусочек фольги и серебряное изделие. Далее залить кипятком с разбавленной в нем содой (на 100 мл воды 15 г вещества). Оставить на 10-15 минут.

Нашатырный спирт и перекись водорода

Это самый эффективный способ, который помогает очистить почерневшее серебро даже в труднодоступных местах, особенно когда украшения имеют сложное декорирование.

Как почистить серебро перекисью и нашатырным спиртом? Эти вещества развести в миске с водой. Опустить серебро в раствор на 15 минут. Затем нужно ополоснуть изделие и вытереть насухо.

Уксус

Для очищения серебра в домашних условиях нужно взять 9% уксус и нагреть его на плите. Этот способ подходит для очистки изделий с полудрагоценными камнями.

Как почистить уксусом серебро? Продержите украшения в нагретом уксусе 15-20 минут (если это свежие загрязнения) или 2-3 часа, если серебро уже давно почернело.

Картофельный отвар

Если вы варили картофель и у вас осталась вода, не стоит его выливать. Она также подходит для очищения серебра в домашних условиях. На дно кастрюли уложите фольгу с серебряным изделием, залейте отваром. Оставьте на 5-10 минут.

Яичный желток

В желтке содержатся химические элементы, помогающие защитить металл от окисления.

Вначале желток отделяется от белка. Затем в нем смачивается салфетка и протирается украшение. Дождаться полного высыхания, затем промыть изделие теплой водой.

Лимонная кислота

Это средство помогает справиться со старыми загрязнениями.

Как чистить серебро от окисления? Возьмите 100 г лимонной кислоты (5 столовых ложек) и разведите в 0,5 литра воды. Опустите украшения в раствор и поставьте его на огонь. Дождитесь закипания. Накройте крышкой и оставьте так на полчаса.

Банановая кожура

Сначала кожуру измельчают в блендере, затем массой, которая должна быть достаточно густой, протирают серебряное украшение.

Резинка

Если вы готовы потратить несколько минут, можно аккуратно протереть изделия с помощью резинки. Позже не забудьте тщательно отполировать их поверхность мягкой тканью.

Как лучше почистить серебро с камнями в домашних условиях

Как лучше почистить серебро в домашних условиях? / Фото: Pexels

Если нужно очистить украшения с камнями, следует запомнить три основных правила:

такие изделия можно нагревать и кипятить;

об агрессивных средствах (щелочи и кислотах) лучше забыть, ведь они могут растворить поверхность камней;

более чем на 20-30 минут изделия с камнями замачивать нельзя.

Что еще нужно знать? Топазы, бриллианты и изумруды считаются жесткими и плотными камнями, которые устойчиво переносят внешнее воздействие, но чувствительны к высоким температурам. Это касается также сапфиров и гранатов. Их лучше чистить в холодной или чуть теплой воде. Но лучше всего использовать мягкую тряпку и мыльный раствор.

Жемчуг плохо переносят кислоту, поэтому их нельзя протирать уксусом или моющими средствами. Лунный камень, перламутр, опал, малахит тоже считаются довольно чувствительными. Их можно легко поцарапать. Потому не используйте абразивные вещества.

Черное серебро: как очистить

Чтобы ухаживать за такими украшениями, подойдут лишь мягкие методы очистки, ведь другие могут сильно повредить поверхность. Зубную щетку, высокие температуры и нашатырный спирт нельзя использовать. Они могут вместе с загрязнением снять верхний слой изделия. Лучше всего подходит мыло без красителей.

Его растворяют в воде, добавляют чуть-чуть соли (1 столовая ложка на 0,5 литров воды) и погружают в раствор украшения на 20-30 минут.

Как защитить серебро от потемнения

Очень важно регулярно ухаживать за серебряными украшениями, тогда у вас не будет возникать с ними никаких проблем. Вот три главных правила, которые продлят красоту серебра:

украшения следует хранить только в сухом месте, а лучше в специальном ящике, который внутри обшит тканью;

перед хоть каким контактом с водой серебряные изделия необходимо снимать;

старайтесь защищать серебро от контакта с духами, кремами, лосьонами, мазями и т.д.

Противопоказано хранить серебряные изделия в прокуренных, задымленных комнатах, в местах, отличающихся повышенной влажностью.

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