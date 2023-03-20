Если уже приобрели: как и где можно хранить саженцы до высадки

Конечно, саженцы лучше покупать непосредственно перед высадкой в открытый грунт. Но случается такое, что их пришлось приобрести раньше. Читайте в материале ТСН.ua, как и где можно хранить саженцы.

Как правильно хранить саженцы перед высадкой в грунт

Здесь все зависит от того, в каком состоянии их приобрели. Если саженцы еще "спят" (т.е. на них не раскрылись почки), их можно поместить в пакет со слегка увлажненным мхом сфагнумом, торфом или опилками, затем оставить в темном и прохладном месте. Очень важно соблюдать правильную температуру — она должна быть стабильной, на уровне +1 — +2 градусов. Если есть подгнившие корни или сломанные веточки, их предварительно удаляют, а затем обрабатывают фунгицидом.

Такие саженцы рекомендуют еженедельно проверять на появление гнили или плесени. При необходимости можно также поменять в пакете "почва". Очень важно, чтобы он оставался слегка увлажненным.

Если саженцы уже "проснулись", то есть вы видите на них бледные побеги с небольшими листочками, это значит, что у них уже началась вегетация. Их покупать не стоит, потому что почти все внутренние резервы будут быстро расходоваться и растения ослабеют до начала высадки. Однако, если уж так получилось, то саженцы лучше сразу высадить в горшок. Так вы создадите условия, максимально приближенные к природным, к тому времени, как растения попадут в открытую почву. В этом случае также требуется низкая температура и плохое освещение. Ухаживать за саженцами в горшках нужно минимально, их не подкармливают, лишь изредка увлажняют землю.

Где можно хранить саженцы до высадки

Есть несколько мест, где можно без проблем создать нужные условия (определенная температура, влажность и т.д.). Среди них:

отсек для овощей в холодильнике – оптимальная влажность и температурный режим, однако подходит только для небольших саженцев, клубней или луковиц;

подвал – здесь уже можно хранить очень крупные саженцы, например, яблоню, абрикосы, грушу, вишню, сливу без необходимости дополнительного укутывания в пленку (корни можно прикопать во влажные опилки) и поддерживать температуру на уровне +2-3 градусов;

погреб – здесь сохраняется оптимальная температура (около 0 градусов) и влажность, поэтому при правильном проветривании можно без проблем создать соответствующие условия.

Если вы выбрали погреб, важно следить, чтобы саженцы не погрызли мышь.

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