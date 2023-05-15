Если в доме есть домашние животные или дети: семь лайфхаков для эффективной уборки

Если в вашем доме живут домашние животные или маленькие дети, тогда вам могут понадобиться эти эффективные лайфхаки для того, чтобы уборка была проще.

Ополаскиватель-антистатик спасет ткани.

Когда стирайте тонкие ковры, шторы, чехлы для мягкой мебели, обязательно добавляйте к стиральному порошку еще и специальный ополаскиватель, имеющий эффект антистатика. Благодаря такому средству на ткани появляется незаметная пленка, которая не дает материалу электризоваться. Поэтому к нему будет меньше притягиваться пыль или шерсть домашних питомцев. А еще из такой ткани легче выводить пятна от фломастеров или еды.

Липкий ролик очистит мягкую мебель

Если мягкая мебель каждый день покрывается тонким слоем шерсти или крошками от еды, такая вещь станет просто незаменимым помощником в доме. Можно использовать как одноразовый с отрывающимися клейкими листами, так и многоразовый. Последний после использования нужно всего лишь промыть водой и он сразу будет снова готов к очистке вашей мебели.

Пищевая сода лишит неприятных запахов

Часто диваны и ковры впитывают в себя неприятные запахи. Их можно быстро избавиться, а заодно и устранить вредные бактерии с помощью обычной пищевой соды. Ее нужно просто рассыпать по всему этажу, а затем сбрызнуть горячей водой из пульверизатора. Затем оставьте на несколько часов, чтобы сода впиталась, а затем просто пропылососьте диван или ковер. Сода легко впитывает все запахи.

Увлажнитель для воздуха от шерсти животных

Если в квартире живет пушистая собака или кот, тогда увлажнитель для воздуха поможет справиться с проблемой шерсти, которая остается в воздухе и оседает на разных поверхностях даже после уборки пылесосом. Если воздух влажный, шерстинки и пыль станут тяжелее и будут оседать на пол. Там вы сможете их быстро убрать и в доме будет чище.

Зубная паста и резинка удалят пятна

Когда в доме маленькие дети, пятна на стенах появляются очень часто. Их можно удалить с помощью обыкновенной зубной пасты и резинки. Сначала загрязненный участок протрите резинкой. Уже на этом этапе с большинством загрязнений будет покончено. Если же пятно осталось, нанесите на него зубную пасту, а затем соберите влажной тряпкой.

Мешочек для стирки игрушек

Как детские, так и игрушки для животных нужно регулярно мыть. Чтобы не делать этого вручную и не повредить стиральной машине, лучше приобрести мешочек, закрывающийся на молнию и подходящий для стирки деликатной одежды. В мешочек можно сложить все игрушки, положить в стиральную машину, включить быстрый режим и выставить 40 градусов. Можно стирать игрушки также в посудомоечной машине. Главное убедиться, что мельчайшие детали не попадут в фильтр.

Пылесос для груминга лишит шерсти

Это еще один простой и эффективный способ уборки, если в доме живут домашние питомцы. Такие приборы компактны, не шумят и помогают быстро собрать шерсть с любых поверхностей.

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