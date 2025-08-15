Если в это время пить алкоголь, спать не будете

Употребление алкоголя и сон

Почему алкоголь после 19:00 может испортить ваш сон

Если вы привыкли выпивать бокал вина или коктейль поздним вечером, чтобы расслабиться, стоит задуматься над тем, как это влияет на ваш ночной отдых. Врач Виктория Гейз, специалист по сну, категорически заявляет — употребление алкоголя после 19:00 может незаметно, но существенно испортить ваш сон и самочувствие на следующий день. Даже один бокал напитка, выпитый слишком близко ко времени сна, может иметь отрицательные последствия.

Как алкоголь влияет на ваш сон

Парадоксально, но многие считают, что алкоголь помогает быстрее уснуть. И это правда: поначалу он действует как успокаивающее средство. Однако, по словам доктора Гейза, именно в этом кроется проблема. На самом деле алкоголь блокирует важнейшую фазу сна — быстрый сон (REM). Это глубокая, восстановительная часть цикла сна, отвечающая за:

Память при этой фазе мозг обрабатывает и хранит информацию, полученную за день.

Настроение. REM-сон помогает регулировать эмоции и поддерживать психическое равновесие.

Обработку информации мозг консолидирует воспоминания и упорядочивает мысли.

Когда действие алкоголя ослабевает примерно во второй половине ночи, он вызывает отрывочный и поверхностный сон. Вы можете просыпаться чаще, чувствовать учащенное сердцебиение и, как следствие, проснуться утром усталыми, безжизненными или даже тревожными.

Кроме того, употребление алкоголя усиливает храп и симптомы апноэ сна, что еще больше ухудшает качество отдыха.

Совет врача: найдите правильное время

Наиболее выражен отрицательный эффект от алкоголя, если он был употреблен за три часа до сна. Чтобы насладиться напитком, не жертвуя при этом качеством сна, доктор Гейз советует прекращать употребление алкоголя до 19:00 или 20:00 в зависимости от вашего обычного времени сна. Дайте своему организму достаточно времени, чтобы метаболизировать алкоголь, прежде чем лечь спать.

«Если вы собираетесь пить, сделайте это раньше и выберите, что ваш организм может перенести. Иначе вы променяете один час отдыха на ночь плохого восстановления», — заключает врач.

Почему стоит отказаться от алкоголя полностью

Отказ от алкоголя может оказать значительное положительное влияние на вашу жизнь, не ограничиваясь только улучшением сна.

Улучшение здоровья сердца . Отказ от алкоголя снижает АД и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование 2016 показало, что у тех, кто избегает алкоголя или значительно сокращает его потребление, улучшается работа сердца.

Восстановление печени. Алкоголь метаболизируется печенью, а чрезмерное употребление может привести к ее повреждению, включая жировую болезнь, алкогольный гепатит и цирроз. Отказ от алкоголя дает печени шанс восстановления и регенерации.

Похудение. Алкоголь содержит «пустые калории» — 7 калорий на грамм без какой-либо питательной ценности. В зависимости от того, сколько вы пьете, отказ от него может значительно снизить общее потребление калорий и привести к потере веса.