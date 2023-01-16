Если затупились ножи блендера: простой лайфхак, чтобы их заточить

Бытовая техника значительно упрощает нашу жизнь. К примеру, с помощью блендера можно приготовить немало вкусных блюд. Но его ножи могут затупиться в процессе эксплуатации. Что делать? ТСН.ua рассказывает простой лайфхак.

Как понять, что ножи блендера затупились? Всё очень просто. При измельчении продуктов, вы будете замечать большие кусочки. Но не нужно сразу выбрасывать кухонного помощника. Ведь эту проблему можно решить.

Вам понадобится скорлупа трех яиц. Обратите внимание, чтобы лайфхак сработал, он должен быть полностью сухим.

Яичную скорлупу нужно положить в чашу блендера, затем включить его на несколько минут. Скорлупа повлияет на лезвия, как мягкая наждачная бумага. Поэтому ножи сразу станут гораздо острее. Однако если трюк не сработал с первого раза, стоит его повторить.

А вот для ножей мясорубки яичная скорлупа уже не подойдет, ведь они гораздо толще. Поэтому для них нужна более серьезная заточка. Однако и в этом случае можно решить проблему самостоятельно.

Вам понадобится кусок мелкозернистой наждачной бумаги, из которой нужно вырезать кружочек по размеру решетки мясорубки. Его вставляют внутрь шероховатой стороной к ножам. Ручку после этого следует поворачивать против часовой стрелки. И ножи мясорубки заточатся.