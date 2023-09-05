Есть 93 альтера: женщина с расстройством множественной личности рассказала о своей жизни (фото)

Новозеландская женщина рассказала о своей довольно нелегкой жизни с 93 альтернативными личностями.

Об этом сообщает Caters News.

Диссоциативное расстройство идентичности (ДРИ), известное как расстройство множественной личности, является состоянием, при котором у человека есть несколько "альтеров", каждый из которых имеет свой собственный возраст, пол и жизненный опыт.

Для 31-летней Эмбер Лодж эти люди варьируются от маленьких детей, которые любят рисовать, до взрослых, которые любят обедать вне дома. Некоторые лица резкие и прямолинейные, другие застенчивые и сдержанные.

Эмбер поставил диагноз ДРИ пять лет назад. К тому моменту она уже испытывала трудности в отношениях, поскольку ее партнеры вовсю пытались понять ее быстро меняющуюся личность, что приводило к непродолжительным романам.

Эмбер Лодж / Фото: tiktok.com/@healing.the.mosaic/CATERS NEWS

"До того, как нам поставили диагноз ДРИ, людям, с которыми мы встречались, было тяжело и запутано, потому что они не понимали, почему мы так сильно меняемся и почему каждый раз к ним приходит новый человек", — сказала она, ссылаясь "мы", чтобы объяснить каждую личность.

Однако история Лодж приобрела удивительный оборот, когда она встретила в Интернете 26-летнюю Андреа. Их связь была мгновенной, и их любовь переросла в брак.

"На время мы будто отказались от свиданий, пока, к счастью, не встретили Андреа, потому что она уже следила за нами в Интернете и понимала ДРИ", — пояснила женщина. "Нам не нужно было ей об этом говорить, она просто это поняла, так что это было легко".

Эмбер и Андреа / Фото: tiktok.com/@healing.the.mosaic/CATERS NEWS

Андреа не только принимает изменения Эмбер, но и ценит возможность общаться с каждой уникальной личностью. Она сказала, что интересно встречаться с разными людьми и узнавать их разные преимущества и интересы.

Альтеры Лодж могут проявляться пять-восемь раз в день, что приводит к непредсказуемым изменениям личности. В любую ночь Андреа могла заснуть рядом с одним человеком и на следующий день проснуться совсем с другим.

"Если ребенок переживает тяжелую детскую травму, эти части не интегрируются и приобретают свою собственную сущность, и между этими частями создаются барьеры амнезии", — пояснила Лодж. "Вот что такое альтеры. Затем это продолжается и во взрослой жизни, и альтеры могут иметь разный возраст, пол, жизненный опыт и характеры".

Эмбер Лодж / Фото: tiktok.com/@healing.the.mosaic/CATERS NEWS

Чтобы помочь ориентироваться в этой сложной динамике, Андреа ведет папку с подробным описанием преимуществ каждого альтера. Обычно она может определить, кто из альтеров присутствует, по голосу или стилю общения, но в случае сомнений она просто спрашивает.

"Сложнее запомнить такие вещи, как кому какие цветы нравятся, дни рождения и разные идеи для свиданий, которые я могу спланировать", — сказала Андреа. "Или, возможно, иногда они не понимают, о чем я говорю, потому что этого человека не было дома в то время, когда что-то происходило".

Лодж имеет свои собственные сигналы: она чувствует себя отстраненной до того, как произойдет альтер-переход, который служит сигналом для предчувствия появления новой личности.

Эмбер Лодж / Фото: tiktok.com/@healing.the.mosaic/CATERS NEWS

Она рассуждала о своих проблемах до того, как ей поставили диагноз ДРИ, когда изменение ее личности смущало партнеров, а отношения становились напряженными.

Она вспомнила, что не хотела раскрывать свое состояние из-за страха осуждения или непонимания.

"Отношения в целом, даже с друзьями, могут быть непростыми", — призналась она. "Мы стараемся быть настолько надежными, насколько это возможно, но если мы строили планы, а потом выходит другая версия, и они либо не хотят ее читать, либо не хотят тусоваться с этим человеком, они просто не появятся".

Взрослые альтернативы Лодж находятся в романтических отношениях с Андреа, тогда как те, кто появляется реже, поддерживают с ней дружбу, что делает ситуацию менее сложной.

Поскольку некоторые из альтеров Лодж — дети, Андреа сначала беспокоилась о том, как с ними взаимодействовать, но вскоре поняла, что все ясно, когда есть младший альтер.

Она подчеркивает, что это похоже на времяпрепровождение с ребенком, учитывая детское поведение младших альтеров.

"Например, если я встречаюсь с Хлоей, 4 или 5-летней альтер-девочкой, у меня действительно такое ощущение, будто я с 4 или 5-летней девочкой, не считая внешнего вида", – сказала Андреа. "Однако она обычно пытается выглядеть как девочка, так что это не так сложно, как думают люди".

Андреа описала предложение Лодж как беззаботный и спонтанный разговор, и она даже запланировала индивидуальное предложение для одного из своих альтеров, дополненную белыми розами и воздушными шарами.

Андреа говорит, что у нее запланированы предложения нескольким альтерам, хотя они с Лодж уже в браке.

Эмбер и Андреа / Фото: tiktok.com/@healing.the.mosaic/CATERS NEWS

Тем временем Лодж надеется, что рассказ о своей истории приведет к лучшему пониманию ДРИ.

"Мне просто хотелось бы, чтобы люди поняли немного больше о диссоциативном расстройстве идентичности, поскольку они поняли бы, что это не так сложно, как может показаться", — сказала она.

Напомним, женщину не берут на работу из-за тату на лице, которое ей нанес бойфренд-абъюзер. Она показала, как выглядит и призналась, что страдает уже в течение 16 лет.

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