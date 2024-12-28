Есть город, где автобусы поднимаются на 20 этажей, а метро – это монорельс через здания

Жители Чунцина, одного из самых больших городов Китая, живут в реальности, где перемещение между зданиями часто происходит на уровнях выше земли, создавая впечатление футуристического мира.

Об этом пишет издание The Mirror.

Огромный город занимает территорию, похожую по размеру на Австрию. Там переплетаются многоуровневые автомагистрали, монорельсовые линии, проходящие через жилые кварталы и огромные небоскребы. Местные жители называют город "футуристическим кошмаром", и его вид напоминает сцены из фильма "Бегущий по лезвию".

Люди описывают, что их жизнь в Чунцине протекает на разных уровнях.

Мужчина живет на 18-м этаже, а в метро спускается на 12-й. Он отмечает, что солнечный свет – это роскошь для тех, кто живет на более низких этажах.

Чунцин — китайский город, ставший крупнейшим в мире по площади и населением после объединения с соседними районами в 1997 году. Город отличается своей уникальной инфраструктурой: метро здесь является монорельсовой системой, проходящей через здания на высоте. Автобусы двигаются по узким эстакадам, поднятым на 20 этажей, а дорожная сеть состоит из спиралей и усложняющих мостов, но и делает передвижение мегаполисом захватывающим.

Этот город сталкивается с экстремальными погодными условиями, как, например, недавняя жара до 40°C. Чтобы охладить улицы, власти применили ракетную обстрелку йодистым серебром для вызова дождя, но это привело к неожиданным последствиям — сильные ветры подняли нижнее белье с балконов, что стало основой для "пола нижнего белья". Чунцин является примером футуристической урбанизации, сочетая инновационную архитектуру с настоящими вызовами городской жизни.

Напомним, стало известно, как понять, какой человек, доброжелателен ли, наивен или уверен в себе.

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